Oggi e domani a Marsala INNOCREA: due giorni tra innovazione, cultura e cittadinanza attiva

11/04/2025 06:00:00

Innovazione e creatività. Sono queste le due parole chiave – i pilastri – su cui si fonda una società moderna, consapevole e orientata verso un futuro sostenibile. Ed è proprio da qui che prende il nome INNOCREA, l’evento che oggi, venerdì 11 aprile, apre i battenti a Marsala e continuerà anche domani, sabato 12 aprile, all’interno del Complesso Monumentale San Pietro. Due giornate dense di, incontri, workshop, laboratori e momenti di riflessione collettiva per immaginare – e iniziare a costruire – la città di domani.

Che cos'è INNOCREA

INNOCREA non è solo un evento, ma un processo partecipativo inedito per Marsala: un laboratorio aperto dove istituzioni, cittadini, scuole e associazioni possono confrontarsi, generare idee e dare forma a una visione condivisa del futuro urbano, culturale e sociale. Promosso da "La Città che Vorrei", un network e comunità civica nata nel 2023, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare connessioni tra realtà del territorio e dare voce alla cittadinanza attiva. È un’occasione preziosa per chi desidera sentirsi parte integrante del cambiamento, contribuendo concretamente allo sviluppo sostenibile della propria comunità.

Un evento pensato per tutti: cittadini, famiglie, studenti e professionisti

Nel corso delle due giornate, INNOCREA trasformerà il centro culturale di San Pietro in una vera e propria fucina di idee, un contenitore dinamico di iniziative pensate per coinvolgere tutte le fasce della popolazione. Il programma è ricco e articolato, con momenti rivolti tanto agli adulti quanto ai più giovani: workshop, tavole rotonde, mostre, laboratori creativi e incontri tematici offriranno spazi di dialogo, confronto e partecipazione attiva.

A partire dalla mattina di venerdì 11, sarà visitabile la mostra delle opere selezionate dal Concorso di Idee “La Città che Vorrei”, allestita nella Sala Passaggi e Tendenze. Un’esposizione che raccoglie progetti, disegni e visioni sul futuro di Marsala, elaborati da studenti delle scuole primarie e secondarie. Parallelamente, l’artista Enzo Campisi guiderà un’estemporanea di pittura dedicata ai bambini, per stimolare la creatività e la partecipazione anche dei più piccoli.

Nel pomeriggio, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Massimo Grillo, sarà Giovanni Di Girolamo a introdurre il primo workshop tematico intitolato “Innovazione e buone pratiche di sostenibilità”. Esperti del mondo scientifico e accademico, tra cui Francesca De Luca (Fare Ambiente), Alessandro Tamburini e Antonio Mancuso (Università di Palermo), Chiara Sutera (Universidad Pablo de Olavide, Siviglia), Mario Ragusa (IRVOS) e Biagio Di Pietra (ENEA), porteranno il loro contributo in tema di transizione ecologica, energie rinnovabili, tutela ambientale e innovazione tecnologica al servizio del territorio.

Rigenerazione urbana, eccellenze locali e futuro delle nuove generazioni

A seguire, la giornata prosegue con la tavola rotonda “La rigenerazione urbana nella Città che Vorrei”, moderata da Claudia Marchetti, dove urbanisti, amministratori e rappresentanti di associazioni ambientaliste discuteranno di riqualificazione degli spazi pubblici, valorizzazione del patrimonio storico-artistico e nuove strategie per rendere Marsala una città sempre più vivibile, verde e connessa con le esigenze dei suoi abitanti. I partecipanti alla tavola rotonda saranno: Antonio Mauro (AE.Studio);

Renzo Lecardane (Research Group LabCity Architecture (D’ARCH) - Università di Palermo); Francesco Marchese (Ass. Istruzione, Università, energia, economia circolare Comune di Marsala); Leandro Iannì (Italia Nostra Sicilia); Enzo Campisi (La Città che Vorrei); Giuseppe Marino (Circolo Legambiente Marsala-Petrosino).

Il programma di sabato 12 aprile mantiene lo stesso spirito partecipativo. Oltre alla mostra e alle attività artistiche, si svolgerà il laboratorio per bambini “Piccoli cittadini crescono”, a cura dell’Azione Cattolica Ragazzi della Parrocchia Sant’Anna, pensato per educare fin da piccoli alla cittadinanza responsabile.

Alle 15:25, spazio alla promozione del territorio con la tavola rotonda “La valorizzazione delle eccellenze locali”, moderata da Giacomo Di Girolamo (TP24). Interverranno protagonisti del settore enogastronomico e produttivo come Roberta Urso (Cantine Settesoli), Antonio Rallo (Sicilia DOC) e Federica Genna (Caseificio Genna), che racconteranno storie di successo, tradizione e innovazione nel panorama siciliano. E poi Nicola Trapani (Comitato Olio e Salute), Giacomo Alberto Manzo ( Fare Ambiente Sicilia),Salvatore Agate (Ass. Attività produttive - Comune di Marsala)

Alle 16:45, l’appuntamento conclusivo, “La Città e i cittadini del domani”, offrirà un momento di riflessione collettiva su temi fondamentali come educazione, sport, inclusione sociale e giovani generazioni. Interverranno Simona Pecorella (associazione Eticologica), Matilde Treno (Micronido Mammalbero), Sigfrido Russo (ASD I Fenici Rugby Marsala), Donatella Ingardia (Ass. Politiche giovanili e culturali - Comune di Marsala) e Rita Chianese (Ordine psicologi regione Sicilia - Comunità educante), moderati da Carlo Rallo (TP24).

Premiazioni finali

A chiudere ufficialmente INNOCREA, la presentazione dei lavori creativi realizzati durante i laboratori e la cerimonia di premiazione del Concorso di Idee “La Città che Vorrei”. I progetti vincitori saranno annunciati da una commissione che illustrerà anche le prospettive di attuazione delle proposte più interessanti. Il tutto si concluderà con un momento di convivialità: un brindisi offerto da Cantine Settesoli e Caseificio Genna, due realtà simbolo dell’eccellenza locale.

INNOCREA rappresenta un punto di partenza, non un punto d’arrivo. L'espressione concreta di una comunità che vuole partecipare attivamente al proprio futuro, che desidera immaginare una Marsala diversa, più sostenibile, più inclusiva, più creativa. Grazie all’impulso di “La Città che Vorrei”, questo evento rappresenta un modello replicabile di cittadinanza attiva e progettazione condivisa.