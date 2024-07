Trapani, il degrado in viale Regina Elena

24/07/2024 12:46:00

Trapani città del sale. Trapani città del vento. Trapani città turistica. Certo. Ma in alcune zone sembra essere anche città dei disservizi. Del degrado. Dell'incuria. Dell'abbandono.

Come in Viale Regina Elena, nella zona del porto.

Spazzatura, erbacce, marciapiedi divelti. Nessuno vede. Nessuno provvede. Eppure i residenti le segnalazioni al Comune le hanno fatte. Da tempo. Ma l'Amministrazione continua, dicono, a fare orecchio da mercante. Ergo, viale Regina Elena ormai è diventata terra di nessuno. La foto di una città che punta sui grandi progetti e che, però, non riesce a garantire nemmeno i servizi essenziali, quali appunto il decoro e la pulizia delle strade pessimo biglietto da visita per i tanti turisti presenti. I marciapiedi divelti, peraltro, costituiscono un pericolo per quanti passeggiano per il viale un tempo luogo d'incontro dei trapanesi. Oggi simbolo di una città a pezzi.