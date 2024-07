24/07/2024 08:56:00

Nell'ambito dell'operazione "Estate Tranquilla 2024", i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Palermo, con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri di Custonaci, hanno effettuato controlli su attività commerciali sul litorale di Custonaci e Cornino.

Durante l’ispezione igienico-sanitaria, sono state rilevate irregolarità in una struttura ricettiva, dove sono stati sequestrati circa 65 kg di prodotti carnei non conformi alle norme HACCP, per un valore di 2.000 euro. La sanzione comminata al responsabile è di 2.000 euro.