Al via il festival Come è profondo il Mare. Domani appuntamento con Giancarlo De Cataldo e Gianrico Carofiglio

24/07/2024 13:20:00

Come è profondo il Mare

Domani si apre all'ex Stabilimento Florio la terza edizione di "Come è profondo il Mare",

il Festival del noir mediterraneo organizzato dal Comune di Favignana. La manifestazione, che ha registrato nelle prime due edizioni un grande successo e forti consensi, torna per il terzo anno consecutivo con un programma ricco. Ogni sera, Giancarlo De Cataldo, direttore del festival, dialogherà con importanti autori e sceneggiatori.

Ospite della prima serata sarà Gianrico Carofiglio, scrittore e magistrato italiano, noto per i suoi romanzi gialli e legal thriller. Nato a Bari nel 1961, ha esordito nella narrativa nel 2002 con "Testimone inconsapevole", inaugurando la serie di successo con protagonista l'avvocato Guido Guerrieri. I suoi libri, tradotti in molte lingue, sono apprezzati per la capacità di intrecciare suspense e riflessione sociale.

La rassegna proseguirà venerdì con Alessandro Robecchi, giornalista, scrittore e autore televisivo; sabato con Mariolina Venezia, scrittrice e sceneggiatrice; e domenica con Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo.

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 21.30. L'ingresso è libero.

“Come è profondo il mare” è organizzato dal Comune di Favignana – Isole Egadi con il sostegno dell’Official Partner Firriato e dei parteners tecnici Liberty Lines, Mangia’s Favignana Resort, Bussolaweb Creative Digital Agency, Aegusa Caffè, Siciltransfert e Speedytaxi.

Per ulteriori informazioni sul Festival, il programma completo degli eventi e le modalità di partecipazione, potete visitare il sito festivalnoir.it