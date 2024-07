Marsala, "Due signore ci hanno impedito di andare in spiaggia"

25/07/2024 10:20:00

Ci risiamo, accessi al mare chiusi da cancelli e cittadini marsalesi e turisti impossibilitati a passare per andare in spiaggia. Ogni anno è la stessa storia sul litorale Sud di Marsala (qui uno dei tanti articoli di TP24), qui invece ciò che è accaduto ad un disabile in carrozzina qualche mese fa, rimasto bloccato a causa di un cancello chiuso.

Oggi vi raccontiamo, cosa accaduto nella zona dello Sbocco ad una nostra lettrice, che ha trovato tutti i cancelli chiusi e l'unico aperto era "sorvegliato" da due signore che le hanno impedito l'accesso e subito dopo lo hanno chiuso. Ecco cosa ci scrive la nostra lettrice:

"Alla redazione di TP24, mi rivolgo a voi come cittadina di Marsala per segnalare un episodio increscioso che si è verificato qualche sera fa presso la spiaggia dello Sbocco. Ho riscontrato difficoltà nell'accesso alla spiaggia, poiché tutti i cancelli erano chiusi. L'unico cancello aperto era sorvegliato da due signore che, con toni dispregiativi, ci hanno impedito il passaggio, costringendoci ad uscire e chiudendo il cancello subito dopo.



Mi appello a voi affinché questa vicenda non venga archiviata come una delle tante ingiustizie che caratterizzano le spiagge di Marsala. Purtroppo, l'omertà regna sovrana e chi di dovere non interviene, pur essendo a conoscenza della situazione drammatica di abusivismo.



Vi chiedo di fare luce su questo problema e di sensibilizzare le autorità competenti, affinché prendano provvedimenti concreti per garantire l'accesso libero e sicuro alle nostre spiagge".

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it.