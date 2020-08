Marsala, il cancello e il catenaccio: "da qui non si passa per andare al mare"

15/08/2020 11:57:00

"Da qui non si passa per andare al mare, mettetevi il cuore in pace". Sembra dire questo, il 15 di agosto, quel cancello chiuso e con tanto di catenaccio.

Siamo lungo il litorale marsalese, dove un tempo c'erano gli sbocchi al mare. Da qualche anno, una sentenza ha fatto giurisprudenza e il passaggio per accedere alla spiaggia, tramite una stradella privata, non è più possibile, mentre prima era consentito per legge.

Il Comune, arrivata la stagione balneare, si attivava per far aprire i cancelli delle stradine che portano in spiaggia. Oggi non lo può più fare. L’accesso al mare è ormai una questione privata e solo a discrezione di un proprietario più o meno sensibile, c'è la possibilità di trovare il cancello aperto che permetta l'accesso ai bagnanti.

Qui, nelle foto di tp24, vi mostriamo, invece, come il proprietario ci tiene a farlo sapere a tutti che da lì non si passa, e tra l'altro, quasi a ribadirlo, ha rifatto da poco il muretto.

Purtroppo, è questa la conseguenza non solo del danno ambientale ma anche dell'avere affossato lo sviluppo turistico di questa città, con la realizzazione delle villette a due passi dal mare, grazie alla complicità delle istituzioni che all'epoca lo hanno permesso.