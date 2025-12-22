Il trapanese Livio Tranchida nuovo Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica

22/12/2025 16:27:00

Un nuovo commendatore per Trapani. Livio Tranchida, da pochi mesi a capo della Città della Salute e della Scienza di Torino, il polo ospedaliero più grande d'Italia, è stato nominato Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Una onorificenza che acquista un grande valore, considerato che è stata proposta coinguntamente dalle Prefetture di Cuneo, Monza Brianza, Modena e anche Trapani.

Nato nel 1976, Tranchida ha perfezionato la sua formazione d’eccellenza alla Bocconi di Milano, trovando la sua missione nella sanità pubblica. Dopo aver guidato con successo la società AMOS e aver risanato e rilanciato l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, dal primo settembre scorso ha assunto l’incarico di Direttore Generale della Città della Salute e della Scienza di Torino.

L’Ordine al Merito della Repubblica è stato istituito nel 1951 e premia chi si distingue per meriti verso la Nazione. Il grado di Commendatore è il terzo livello della gerarchia, un titolo prestigioso che la Repubblica conferisce a chi ha saputo servire il Paese con "meriti duraturi".

Per Livio Tranchida, questo titolo rappresenta il sigillo su una vita professionale spesa tra numeri e comunità.

"Il mio pensiero va al settore nel quale oggi lavoro - sono state le parole di Livio Tranchida durante la cerimona -: la salute. La fragilità non è il momento nel quale ci si trova in malattia. La fragilità è lo stato dell'essere, l'anziano che si trova da solo a casa. Ecco, le nostre strutture accolgono la fragilità e io sono fortunato, perché ho conosciuto donne e uomini fatti di sgurdi, parole, accoglienze, gesti, secondo un principio che dà valore alla nostra esigenza: fai del bene perché riceverai delbene"



