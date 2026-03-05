05/03/2026 07:30:00

Trapani, cane dentro la scuola: paura tra i genitori al plesso Giovanni Paolo II

Momenti di paura davanti al plesso scolastico Giovanni Paolo II di via G. La Grassa, a Trapani, dove alcuni genitori segnalano la presenza di un cane che entrerebbe spesso nell’area della scuola.



L’ultimo episodio sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14, all’uscita degli alunni. Una madre racconta che l’animale, inizialmente sdraiato vicino all’ingresso, le sarebbe corso incontro saltandole addosso.



«Ho cercato di farlo calmare ma continuava a saltare e a mordermi alle gambe e alle braccia. Non riuscivo a liberarmi», racconta la donna, che sarebbe stata aiutata da una maestra uscita dal plesso per allontanare il cane.



Secondo quanto riferiscono alcune famiglie, non sarebbe il primo episodio. Un’altra madre avrebbe riportato un livido alla gamba dopo essere stata colpita dall’animale.

I genitori spiegano che il cane non sarebbe aggressivo ma tenderebbe a saltare addosso alle persone per giocare, creando comunque preoccupazione soprattutto durante l’uscita dei bambini.



La questione sarebbe stata segnalata al consiglio scolastico, mentre alcuni genitori chiedono che venga trovata una soluzione per evitare rischi davanti alla scuola.



