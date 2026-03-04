Sezioni
Cittadinanza
04/03/2026 18:12:00

Più luce nel centro di Trapani: illuminate piazza Garibaldi e Lucatelli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/piu-luce-nel-centro-di-trapani-illuminate-piazza-garibaldi-e-lucatelli-450.jpg

A Trapani tornano illuminate due piazze storiche del centro che per anni sono rimaste quasi al buio: piazza Garibaldi, nel lato interno dove si trova il busto di Nunzio Nasi, e piazza Lucatelli, davanti allo storico palazzo Lucatelli.

 

In piazza Garibaldi sono stati installati due nuovi impianti di illuminazione, mentre in piazza Lucatelli sono stati riutilizzati due impianti già presenti nel patrimonio comunale.

Secondo il sindaco Giacomo Tranchida, l’obiettivo è restituire questi spazi ai cittadini: «Vogliamo valorizzare due piazze che sono il cuore della città e permettere alle persone di viverle anche la sera».

 

L’intervento ha anche un altro significato: migliorare la visibilità in una zona molto trafficata, tra via Regina Elena e via Ammiraglio Staiti, dove negli anni si sono verificati diversi incidenti. Più luce significa quindi più sicurezza, oltre che decoro urbano.

 

Due piazze che tornano così a essere luoghi di incontro e non zone d’ombra nel centro di Trapani.









