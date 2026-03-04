Marsala, rinnovato il direttivo della Pro Loco “Le Vie delle Cave – Percorsi DiVini”

04/03/2026 00:03:00

Si è riunita il 1° marzo l’assemblea dei soci della Pro Loco Marsala “Le Vie delle Cave – Percorsi DiVini”. Alla presenza dei soci è stato ufficialmente presentato il nuovo direttivo che guiderà l’associazione nei prossimi anni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Pro Loco come motore di valorizzazione territoriale e culturale. Il nuovo assetto organizzativo vede Giulia Pulizzi nel ruolo di Presidente, affiancata dai Vice Presidenti Rita Canino e Ignazio Ardagna; completano il direttivo Barbara Aprea, Segretaria, e Leonardo Foderà, Tesoriere.

Un gruppo rinnovato che si propone di consolidare le attività già avviate e di aprire nuove prospettive di sviluppo per il territorio marsalese. Nel corso dell’assemblea sono state delineate le principali linee programmatiche e, in un’ottica operativa e partecipativa, sono stati definiti specifici tavoli di lavoro tematici, finalizzati a tradurre le strategie in azioni concrete e progettualità strutturate. Tra le priorità strategiche figurano la progettazione di nuovi itinerari e percorsi, con particolare attenzione all’area delle Cave e alla zona sud del territorio, da sempre ricche di potenzialità storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche. Ampio spazio sarà dedicato allo sviluppo di percorsi esperienziali integrati, capaci di mettere in rete natura, aziende locali, prodotti tipici e servizi, con l’obiettivo di creare un’offerta turistica strutturata e competitiva. L’idea è quella di superare la semplice visita guidata per proporre esperienze immersive che valorizzino le eccellenze produttive e artigianali del territorio.



I tavoli di lavoro individuati durante l’assemblea riguardano in particolare:

- Ambiente e riqualificazione zona sud, con focus sulla tutela ambientale, sulla valorizzazione paesaggistica e sulla riqualificazione delle aree della zona sud e delle Cave, attraverso interventi sostenibili e percorsi di recupero dell’identità territoriale.

- Zona Sud Visibile (accessibilità, flussi turistici, segnaletica, promozione), finalizzato a migliorare la fruibilità e la riconoscibilità dell’area, potenziando la segnaletica, analizzando i flussi turistici e strutturando strategie di promozione mirate.

- Alimentazione sana e sensibilizzazione, attraverso l’organizzazione di convegni, incontri tematici e attività divulgative volte a promuovere una cultura dell’alimentazione consapevole e a valorizzare le eccellenze agroalimentari locali.

- Micro-eventi e sinergie con altre associazioni, per programmare iniziative diffuse durante l’anno e trasformare raduni ed eventi tematici (moto, auto e altre manifestazioni) in strumenti concreti di promozione territoriale, creando connessioni tra partecipanti, imprese locali e attrattori turistici.

- Progetti, bandi e pacchetti turistici Pro Loco, con l’obiettivo di monitorare opportunità di finanziamento nel settore turistico e culturale, rafforzare la partecipazione a fiere di settore e sviluppare pacchetti esperienziali strutturati, creando una rete tra soci, produttori, operatori economici e realtà locali.



Un capitolo centrale del programma sarà dedicato al coinvolgimento dei giovani, secondo un modello partecipativo che punta non solo a raccontare la Sicilia, ma a “farla costruire” direttamente alle nuove generazioni. L’obiettivo è offrire ai ragazzi uno spazio concreto in cui sviluppare idee, competenze e micro-progetti legati al territorio, con la Pro Loco come punto di riferimento operativo e formativo. L’assemblea si è conclusa in un clima di collaborazione e condivisione, con l’impegno comune di lavorare per una Marsala sempre più attrattiva, dinamica e consapevole del proprio patrimonio culturale e identitario.





