Cittadinanza
03/03/2026 15:00:00

Villa Mokarta, mercoledì 4 marzo l’inaugurazione del Centro Sociale Polivalente

Si comunica che mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 18:30, in via Guglielmo Marconi n.471, si terrà la cerimonia di inaugurazione del centro sociale polivalente di Villa Mokarta.

La struttura, destinata ad accogliere minori, anziani e persone inabili fisici e/o sensoriali non gravi, sarà un punto di riferimento per la comunità. 

 

Offrirà spazi per attività sociali, culturali e ricreative. L’accesso ai servizi è disciplinato dal regolamento dei centri di incontro territoriali del Comune di Erice, che stabilisce criteri di iscrizione, modalità di partecipazione e valorizzazione della dimensione territoriale, anche per i residenti nelle aree limitrofe.

 

«Con l’apertura del centro sociale di Villa Mokarta, la città guadagna un luogo vivo di socializzazione e condivisione, che si aggiunge ai centri già attivi ad Erice centro storico, San Giuliano, Napola e Rosmini - afferma la sindaca Daniela Toscano -. Qui gli abitanti potranno incontrarsi, partecipare ad attività culturali e ricreative, e sentirsi parte di una comunità coesa e dinamica».

 

«La creazione di questo nuovo centro sociale conferma l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le politiche sociali e la valorizzazione dei servizi alla comunità - sottolinea l’assessora con delega ai servizi sociali, Carmela Daidone -. Questo centro offrirà inoltre un luogo concreto in cui promuovere iniziative mirate a favorire la socializzazione, la cultura e il benessere di tutti i cittadini».

La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia inaugurale.

 









