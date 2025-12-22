F-35 a Birgi: il 28 dicembre un'assemblea al Circolo Peppino Impastato

22/12/2025 22:00:00

Un’assemblea pubblica per discutere del progetto di realizzazione del più grande campo di addestramento per caccia F-35 d’Europa previsto all’aeroporto militare di Birgi, tra Marsala e Trapani. L’incontro si terrà sabato 28 dicembre alle ore 17.30 a Salemi, al Circolo Peppino Impastato, ed è promosso da realtà e cittadini che chiedono maggiore informazione e confronto su una proposta destinata ad avere un forte impatto sul territorio.

Il progetto, secondo quanto emerso nei mesi scorsi, modificherebbe in modo significativo le dinamiche economiche e strategiche della provincia di Trapani, inserendola in uno scenario militare di rilevanza internazionale. La presenza di un centro di addestramento di queste dimensioni renderebbe infatti l’area militarmente strategica su scala globale, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Un tema che si inserisce nel più ampio contesto del riarmo europeo e nazionale, un processo che – evidenziano i promotori dell’assemblea – comporta ingenti investimenti pubblici, finanziati attraverso risorse che gravano direttamente sui cittadini e che potrebbero essere destinate ad altri settori.

L’obiettivo dell’incontro è quello di creare uno spazio di informazione e confronto, per comprendere meglio il progetto, le sue ricadute e le possibili alternative.

“Prima di prendere posizione è necessario incontrarsi, informarsi e discutere”, spiegano gli organizzatori, sottolineando l’importanza di una partecipazione consapevole.

All’assemblea potranno prendere parte cittadini, associazioni e chiunque sia interessato alla questione. È prevista anche la possibilità di partecipare online: chi non potrà essere presente fisicamente potrà infatti richiedere il link per il collegamento da remoto.



