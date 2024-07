Due ragazzini rischiano di annegare. Salvataggio in mare a Marsala

25/07/2024 16:45:00

Paura ieri sul litorale Sud di Marsala, dove due giovani, una ragazzina di 13 anni e un ragazzo di 15, hanno rischiato di annegare. Ignorando bandiera rossa, i due adolescenti si sono tuffati in acqua in un tratto di spiaggia tra il Cafè Blanc e l'Escondido, noto per le forti correnti durante le giornate ventose.

Gli assistenti bagnanti Vincenzo Fici e Khaled Horri, hanno notato il gruppo di giovani in difficoltà e li hanno richiamati con i fischietti. Mentre alcuni ragazzi sono riusciti a tornare sulla riva, due di loro, in particolare la ragazza, hanno avuto notevoli difficoltà a causa della forte corrente che li portava al largo.

Senza esitare, i due guarediaspiaggia si sono tuffati in mare per raggiungere i due giovani, riuscendo a portarli in salvo sull'arenile. I ragazzi, molto scossi per quanto vissuto, hanno impiegato alcuni minuti per riprendersi dal trauma subito. Fortunatamente, non è stato necessario l'intervento del personale medico del 118.