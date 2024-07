La divisa del carabiniere Giuseppe Zuccarello donata al museo di Alcamo

25/07/2024 13:00:00

La prestigiosa divisa in alta uniforme del maresciallo catelvetranese Giuseppe Zuccarello, carabiniere a cavallo originario di Castelvetrano, è stata recentemente donata al Museo delle Uniformi Storiche e dei Cimeli dell’Arma dei Carabinieri di Alcamo. La donazione è avvenuta per merito di Angela Puleo, in seguito alla scomparsa di Elio Zuccarello, figlio del maresciallo, nel giugno 2023. Angela Puleo, desiderosa di preservare la memoria e l'eredità del maresciallo Zuccarello (foto castelvetranoSerlinute) ha scelto di affidare questa significativa reliquia all’associazione nazionale carabinieri di Alcamo.

Giuseppe Zuccarello, nato nel 1899, ha servito con distinzione nell'Arma dei Carabinieri, in particolare all'interno della squadra a cavallo. Secondo le testimonianze di Elio, il maresciallo fu tra i primi ad accorrere nel cortile dell'avvocato Di Maria in via Mannone a Castelvetrano, luogo dove fu rinvenuto il corpo senza vita di Salvatore Giuliano, una figura centrale nella storia siciliana del dopoguerra.

La divisa è ora esposta al Museo di via Rossotti, 40, ad Alcamo, un luogo che raccoglie una vasta collezione di cimeli, documenti, uniformi, giornali, riviste, fotografie e altro materiale di rilevanza storica. Questo museo si prefigge l’obiettivo di educare le nuove generazioni sul valore e l'impegno dell'Arma dei Carabinieri, tanto nel passato quanto nel presente.

«Il nostro scopo – afferma Stefano Cruciata, presidente del museo – è quello di mantenere vivo il ricordo di questi nostri eroi, raccontando le loro storie e celebrando il loro sacrificio per il bene comune.» La donazione della divisa del maresciallo Zuccarello rappresenta dunque un importante arricchimento per il museo, contribuendo a rafforzare il legame con la storia e la cultura dell'Arma dei Carabinieri.