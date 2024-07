Marsala, al via Fest’Estate a Santo Padre delle Perriere

25/07/2024 16:40:00

Da giovedì 25 a domenica 28 luglio, presso la parrocchia San Francesco di Paola (a Santo Padre delle Perriere)

di Marsala, si terrà “Fest'Estate 2024”.

Giovedì 25 luglio serata Cabaret. Aprono i Trikke e Due (Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi) con lo spettacolo "Tanto per Ridere" e chiudono i rinomatissimi comici siciliani Toti e Totino con "Sicilianamente Vostri". Ospite della serata il piccolissimo (5 anni) pianista Alessandro Gervasi. Durante la serata la Sagra della Salsiccia.

Venerdì 26 luglio ci sarà “La Grande Tombola in Piazza Show”, con mille premi messi a disposizione dall’organizzazione. I marsalesi Enzo & Nicola Anastasi animano sul palco dando i numeri e i bellissimi regali offerti dagli sponsor. Con tantissimi premi di valore. Durante la serata la Sagra delle Sfincie.

Sabato 27 luglio la compagnia teatrale "L'amici du zi Ciccio" presenta "A lui gli occhi, please". Un omaggio al grandissimo Gigi Proietti. Durante la serata la Sagra del Cannolo.

Domenica 19 luglio, giornata esclusivamente religiosa con la Santa Messa al Santuario (ore 18.00) e la Processione con il simulacro del Santo Patrono per le vie della contrada Sant'Anna (ore 19.00). Al termine il sorteggio finale dei premi e i giochi d'artificio.

Le tre serate (da giovedì a sabato) inizieranno alle ore 21.30 e gli spettacoli si svolgeranno nell’ampio atrio parrocchiale. Il parroco don. Vincenzo Greco invita tutti i cittadini a partecipare a queste serate in piazza.

Ecco il programma nei dettagli:

Parrocchia San Francesco di Paola Santo Padre dette Perriere

PROGRAMMA DAL 25 AL 28 LUGLIO

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Ore 18.30 Recita del Santo Rosario

Ore 19.00 Celebrazione eucaristica in Parrocchia

Ore 21.30 Serata Cabaret - Trikke e Due in "Tanto per Ridere" e Toti e Totino in "Sicilianamente Vostri"

Sagra della Salsiccia

VENERDÌ 26 LUGLIO

Ore 18.30 Recita del Santo Rosario

Ore 19.00 Celebrazione eucaristica al Santuario

Ore 21.30 La Tombola in Piazza a Santo Padre! Divertimento e ricchi premi. Presentano ed animano Enzo Amato Màs & Nicola Anastasi

Sagra delle Sfincie

SABATO 27 LUGLIO

Ore 18.30 Recita del Santo Rosario

Ore 19.00 Celebrazione eucaristica al Santuario

Ore 21.30 La compagnia teatrale "L'amici du zi Ciccio" presenta "A lui gli occhi, please". Omaggio a Gigi Proietti

Sagra del Cannolo

DOMENICA 28 LUGLIO - FESTA DEL SANTO PATRONO

Ore 09.30 Celebrazione eucaristica in parrocchia

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica in Santuario

Ore 19.00 Processione con il simulacro del Santo Patrono per le vie della contrada Sant'Anna

Ore 22.00 Sorteggio finale dei premi e Giochi d'artificio