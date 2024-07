I fatti del 26 Luglio: al via le Olimpiadi, siccità al Sud, Toti verso le dimissioni

26/07/2024 07:08:00

E' il 26 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Giorgia Meloni ad agosto andrà in vacanza in una masseria pugliese con Andrea Giambruno. Tutto per il bene della piccola Ginevra? O la verità è che stanno ancora insieme?

• Stasera la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. Parigi è blindata. In diretta, su Rai 2, alle 19.30





• Settanta appartamenti delle Vele di Scampia sono di nuovo agibili

• Sembra che le scorte d’acqua al sud finiranno entro tre settimane

• Pare che Toti sia in procinto di dimettersi dalla presidenza della Liguria

• Trump e Biden hanno entrambi detto a Netanyahu che il cessate il fuoco deve arrivare in tempi rapidi

• L’esercito israeliano ha recuperato i corpi di cinque ostaggi in un tunnel a Gaza. Erano morti da ottobre

• Putin ha ricevuto Assad, Mattarella ha ricevuto Herzog (il presidente israeliano)

• Caccia cinesi e russi si sono esercitati insieme sul mare artico, molto vicino allo spazio di difesa statunitense

• Trump dice che i dem hanno fatto un golpe contro Joe Biden e che Kamala Harris è stupida. Spunta un vecchio video in cui Vance la definisce una gattara frustrata; ma Kamala ora è dietro a Donald solo per un punto, dice un nuovo sondaggio

• Un video mostra un poliziotto americano sparare ad una donna indifesa

• Rupert Murdoch ha scontentato i suoi tre figli più piccoli dando il controllo del suo impero mediatico al primogenito Lachlan, conservatore come lui

• Una petroliera è affondata al largo delle Filippine

• In Etiopia centinaia di persone sono morte per le frane causate dalle piogge, si scava ancora ma con pochi mezzi

• Nel mondo dodici milioni di minori sono in condizioni di schiavitù

• I dati dicono che le «classi pollaio» nelle scuole italiane sono un mito

• David Parenzo, commentando la fine della stagione della trasmissione radio La Zanzara, ha scritto su X «ci vediamo (forse) a settembre» creando il panico tra i fan del programma

• Stasera andrà in onda la puntata di Un posto al sole numero 6500

• Venerdì negli Usa entreranno in sciopero gli attori che prestano voce e movimenti ai personaggi dei videogiochi, perché i loro contratti non li tutelano dalla concorrenza dell’intelligenza artificiale

• Le borse europee hanno chiuso in forte calo

Titoli

Corriere della Sera: Via ai Giochi, Parigi blindata

la Repubblica: Sanità, il grande bluff

La Stampa: Giochi blindati

Il Sole 24 Ore: Auto, lusso e tech affossano le Borse / La crescita Usa raddoppia: + 2,8%

Avvenire: Maggioranza differenziata

Il Messaggero: Al via i Giochi più blindati

Il Giornale: Toti si dimette

Leggo: Fame di vittorie

Il Fatto: Parigi, Olimpiadi blindate / Via i residenti e i clochard

Libero: Il campo largo mena

La Verità: «Toti, il governatore migliore» / ma oggi lascia, vinto dai giudici

Il Mattino: Scampia, opere e omissioni

il Quotidiano del Sud: Autonomia, altolà di Occhiuto

Domani: Meloni ritira la querela a Domani / Ipotesi retromarcia sul premierato