 San Vito Lo Capo: ragazzo scomparso in mare trovato dalla Guardia Costiera

26/07/2024 07:53:00

A San Vito Lo Capo una tranquilla giornata di mare si è trasformata in una notte di ansia e preoccupazione per una famiglia in vacanza, quando un giovane di 14 anni non è rientrato a riva come previsto. Fortunatamente, l'intervento tempestivo della Guardia Costiera ha garantito un lieto fine alla vicenda.

L'episodio è avvenuto nella località di "Tonnara" a San Vito Lo Capo, dove il giovane stava nuotando e osservando i fondali marini insieme al fratello maggiore e al padre. Quest'ultimo, dopo una nuotata, è tornato a riva, mantenendo sotto controllo i figli. Tuttavia, mentre il fratello maggiore è rientrato, il ragazzo più giovane è scomparso dalla vista del padre. Preoccupato, il genitore ha cercato invano il figlio lungo le scogliere circostanti, prima di allertare la Guardia Costiera di Trapani alle ore 19:30.

Con l'approssimarsi dell'oscurità, la situazione è diventata critica. La Capitaneria di Porto ha immediatamente dispiegato un gommone, supportato da pattuglie a terra e un'ulteriore unità marittima, un gommone veloce, partito da Trapani. Anche sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Palermo sono stati allertati per contribuire alle ricerche.

Dopo circa 20 minuti di ricerca frenetica, il giovane è stato finalmente avvistato nelle vicinanze della Tonnara di San Vito, visibilmente stanco e provato. I miltari della Guardia Costiera hanno rapidamente recuperato il ragazzo, riportandolo sano e salvo a riva, dove il padre lo ha potuto finalmente riabbracciare, sollevato dal lieto fine della vicenda.