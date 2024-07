I fatti del 27 Luglio: al via le Olimpiadi, siccità in Sicilia, gli Obama con Harris

27/07/2024 08:49:00

E' il 27 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Nel giorno in cui a Parigi si inauguravano le Olimpiadi, migliaia di francesi sono rimasti a piedi perché sono stati tagliati i fili della corrente ai treni veloci; i sospettati numero uno sono gli ecologisti

• Ieri sera a Parigi gli atleti olimpici hanno sfilato in barca all’apertura dei giochi; la cerimonia è durata quattro ore (Mattarella ha resistito in tribuna per due), ha piovuto tutto il tempo

• Mentre sventolava il tricolore, Gimbo Tamberi ha perso la fede nuziale nella Senna. Oggi gli Azzurri saranno impegnati in 14 gare

• La siccità in Sicilia è così grave che l’esercito ha mandato una nave cisterna a Palermo. Qui gli aggiornamenti su Tp24.

• Una scossa ai Campi Flegrei ha fatto franare in mare un costone di roccia

• Toti si è dimesso con una lettera scritta a mano dove cita l’ammiraglio Nelson. In Liguria si voterà a fine ottobre

• Gli Obama finalmente hanno fatto sapere che sostengono la corsa presidenziale di Harris





• Domani a Roma si negozia per una tregua della guerra Israele-Hamas

• Una start up francese ha chiesto all’Ue il permesso di vendere il suo foie gras fatto in laboratorio

• Il nuovo disegno di legge sulla concorrenza riordina la normativa dei dehors, i pedaggi autostradali, le clausole delle assicurazioni auto e altro

• Il ministro della cultura Sangiuliano sta scrivendo un libro che si intitolerà Le gaffe degli altri

• L’antidroga statunitense ha arrestato il capo del cartello di Sinaloa, o forse lui stesso si è consegnato, non è chiaro

• Due astronauti, Butch Wilmore e Suni Williams, sono bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale a causa di un guasto: dovevano restarci una settimana, sono lassù da due mesi, non si sa quando potranno riscendere sulla Terra

• Il farmaco Lecanemab dovrebbe rallentare il ritardo cognitivo causato dal morbo di Alzheimer, ma è stato bloccato dall’agenzia europea che vigila sui medicinali

• Il quinto aggressore del giornalista della Stampa Andrea Joly, picchiato sabato davanti a un circolo di Casa Pound a Torino, è stato identificato; è un uomo incensurato di 33 anni

• Il Tar del Lazio ha detto che sono estinti i ricorsi presentati da Chiara Ferragni contro l’Antitrust. La Ferragni aveva già trovato un accordo

• A Cuneo un fotografo ingaggiava modelle per girare spot contro la violenza sulle donne e poi le violentava; sono almeno cinque le vittime.

• Un uomo di trent’anni si è suicidato nel carcere di Rebibbia. Aveva una figlia adolescente

• Sono morte due persone nell’incendio del poligono di Prato

• Dopo dodici anni è stata riaperta la via dell’amore alle Cinque Terre

• Il rapper Salmo ha liberato in mare l’aragosta che aveva ordinato al ristorante

• È morto Luca Scatà. il poliziotto che a Sesto San Giovanni uccise l’attentatore dei mercatini di Berlino; aveva 35 anni, era malato di tumore

Titoli

Corriere della Sera: Parigi, la festa e la paura

la Repubblica: Sabotaggio contro i giochi

La Stampa: Diluvio Olimpico

Il Sole 24 Ore: Concordato preventivo, ok alla flat tax / per chi chiude l’accordo con il Fisco

Avvenire: La Liguria al voto

Il Messaggero: Giochi bagnati / show a Parigi

Il Giornale: Toti, vincono i ricattatori

Il Fatto: Toti si finge / Silvio Pellico / per l’impunità / dei politici

Libero: Il prof "fascista" è del Pd

La Verità: Aperte le macroniadi / mentre la Francia / sprofonda nel caos

Il Mattino: Scampia, le verità nascoste

il Quotidiano del Sud: La vergogna delle liste d’attesa / i malati di tumore umiliati dalla sanità pubblica

il manifesto: L’endorsement

Domani: Sabotaggi ai treni, Francia nel caos / le Olimpiadi iniziano nella paura