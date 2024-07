Noir mediterraneo, spettacoli, street food. Il weekend in provincia

27/07/2024 06:00:00

Un weekend all’insegna della cultura in provincia di Trapani: da Favignana, immersa nel noir mediterraneo per il festival "Come è profondo il mare",

a Marsala e Trapani, tra letteratura e street food, fino a Gibellina, che celebra le Orestiadi. Un ricco programma di eventi, tra libri, musica, teatro e arte. Ecco gli eventi principali:

MARSALA - La quarta edizione del festival letterario “Il mare colore dei libri” si svolgerà a Marsala fino a domenica al 28 luglio, presso il Complesso Monumentale di San Pietro e la vicina ex Chiesa San Giovannello. La manifestazione, che promuove la lettura e le produzioni editoriali contemporanee, inizierà alle 17:30 ogni giorno, con incontri culturali dalle 18:00 a mezzanotte. Il programma include presentazioni di libri, incontri con autori e laboratori per bambini. Qui maggiori info: https://www.ilmarecoloredeilibri.it/

FAVIGNANA - La terza edizione del Festival del Noir Mediterraneo "Come è profondo il mare" si terrà a Favignana fino al 28 luglio presso l'ex Stabilimento Florio. Diretto da Giancarlo De Cataldo e organizzato dal Comune di Favignana, il festival esplora il noir mediterraneo e il legame tra la parola scritta e l'immagine televisiva e cinematografica, con eventi serali alle 21.30. Sabato 27 luglio: Mariolina Venezia, scrittrice e sceneggiatrice; domenica 28 luglio: Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo. Per ulteriori informazioni e il programma completo, visitare il sito festivalnoir.it.

TRAPANI - Fino al 28 luglio la città ospita la sedicesima edizione di "Stragusto", il festival del cibo da strada, nella piazza ex Mercato del Pesce. L'evento offre un viaggio tra tradizioni e sapori del cibo di strada mediterraneo e non solo, con specialità locali come le busiate, il cùscusu, e la porchetta di suino nero dei Nebrodi. I visitatori potranno gustare anche le tipicità palermitane e altre prelibatezze come il melone giallo e i dolci del Torronificio delle Madonie. Per la prima volta, il festival include stand con sapori palestinesi, ungheresi e greci, e un'area dedicata ai celiaci. Inoltre, è previsto un wine tasting presso le Mura di Tramontana, una terrazza con vista sul mare, con degustazioni guidate al costo di 5 euro per 3 assaggi. Info sul sito stragusto.it

SALEMI - Si conclude domenica 28 luglio il Salìber Fest, festival letterario di Salemi organizzato dall’associazione Liber…i, presieduta da Maria Bellitti e diretto da Filippo Triolo. Il programma del weekend in breve: Sabato 27 luglio:(10:00, Castello): Laboratorio artistico musicale “Segui il tempo” per bambini dai 6 ai 10 anni con Rosanna Angileri; (10:30, Palazzo Torralta): Laboratori per giovani under 35 curati dal Festival “Questa è la mia terra ed io la difendo”; (18:00-20:00, Chiostro di Sant’Agostino): Focus sul Sud e sul neo-antropocene con Maurizio Carta e discussioni sull’editoria indipendente con Veronica Galletta e Tommaso Giartosio. Domenica 28 luglio (05:00, Teatro del Carmine): Chiusura del festival con il monologo “La porta della vita” di Alessandro Ienzi, dedicato all’odissea dei migranti e alle storie di chi affronta il lungo viaggio dall’Africa all’Italia.

GIBELLINA - Questo week-end, le Orestiadi presentano al Baglio di Stefano progetti inediti di artisti siciliani. Sabato 27 luglio, alle 20:00, il festival renderà omaggio a Danilo Dolci nel centenario della sua nascita con la performance "Oltre il sole e la luna c’è le stelle", a cura dei Teatri Alchemici, Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi. Questo progetto, in collaborazione con il Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci e sostenuto dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, culminerà al Cretto di Burri il 10 luglio. Sempre sabato 27 luglio, alle 21:30, debutterà in prima nazionale “Cetti”, scritto e diretto da Domenico Ciaramitaro. Il progetto vincitore della sesta edizione del Premio #gibellinacittàlaboratorio racconta la storia di una giovane donna siciliana, Cetti, e il suo percorso di scoperta e disillusione in un contesto di violenza sociale. I biglietti per gli eventi sono disponibili online su www.fondazioneorestiadi.it e su Vivatiket.com. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito della Fondazione Orestiadi o chiamare il numero 0924/67844.

MARSALA - Fino al 28 luglio, Piazza della Vittoria ospita "Shock Da Ground 2024", evento di street basket 3x3. Patrocinato dall'Amministrazione Grillo e in collaborazione con la FIP Sicilia, l'evento include le finali regionali giovanili e, per la prima volta, la categoria "Master", parte del Circuito 3x3 Estathè, qualificante per le Finals nazionali di Cesenatico. Le competizioni, che si terranno ogni giorno dalle 15:30 fino a sera, saranno accompagnate da esibizioni artistiche e ospiti di spicco. Il rapper Mondo Marcio chiuderà la manifestazione con un concerto. Maggiori info

SELINUNTE - Entra nel vivo il cartellone del Parco Archeologico di Selinunte che per oltre due mesi accompagnerà l’estate, aprendo la sera il sito per accogliere spettacoli e concerti. Per gli amanti della musica, ecco pronto un concerto affascinante: domenica 28 luglio alle 21.30 al Tempio E, l’omaggio a Lucio Dalla del suo storico chitarrista, Ricky Portera che si esibirà guardando i templi. Portera ha seguito Lucio Dalla per 33 lunghissimi anni, ha praticamente suonato ovunque con lui, da Banana Republic in poi è stato un successo continuo: il suo omaggio è qualcosa che va molto al di là della semplice interpretazione di pezzi arcinoti, a cui si uniscono brani cult del cantautorato italiano.

SEGESTA - Per il Segesta Teatro Festival 2024, il 27 luglio alle ore 21:00, presso il Teatro Antico, Lina Sastri presenterà in Prima Nazionale il suo spettacolo "Musica – Terramia". Questo teatro musicale, che unisce prosa, poesia e musica, esplora il repertorio napoletano e influenze internazionali come il fado portoghese e il tango argentino. Domenica 28 e lunedì 29 luglio alle ore 19:30, sempre presso il Teatro Antico, sarà la volta dell'Oreste di Euripide, diretto da Danilo Capezzani, in Prima Nazionale. Capezzani, giovane regista con un curriculum di alto profilo, offrirà una riflessione profonda sull'animo umano attraverso la tragedia greca. Biglietti acquistabili online sul sito del Segesta Teatro Festival o sul circuito Vivaticket e anche sul sito di Coopculture o al botteghino del Parco (aperto dalle 9.00 fino all'orario di inizio dell’ultimo spettacolo).

SEGESTA - Il videomapping "PHOS, io sono il fuoco", che ha riscosso un grande successo, è stato prorogato fino al 28 agosto. Le repliche si terranno ogni sera, con due rappresentazioni alle 21:20 e alle 22:20. Lo spettacolo, che si svolge al tempio dorico di Segesta, utilizza la tecnologia del videomapping per evocare il mito di Prometeo e esorcizzare l'incendio devastante dell'anno scorso, proiettando fuoco "buono" sulle colonne del tempio. L'attore Dario Muratore interpreta il Fuoco, creando una narrazione immersiva e innovativa. L'evento è organizzato dal Parco Archeologico di Segesta, CoopCulture e Odd Agency. Si consiglia di arrivare venti minuti prima dell'inizio dello spettacolo.

SCOPELLO - Domenica 28 luglio, alle 19:00, presso la torre Doria di Scopello, si terrà l’incontro “Donne e Mediterraneo” con lo scrittore Enzo Di Pasquale e la giornalista Simonetta Trovato. L’evento, organizzato dal Rotary Club di Alcamo e dall’associazione Torre di Scopello con il patrocinio del comune di Castellammare del Golfo e della CIA Sicilia occidentale, presenterà letture a cura di Manuela Borruso, Ninny Borruso e Federica Coppola, e intermezzi musicali del maestro Tommaso Miranda. . La serata sarà introdotta dal notaio Claudia Ingrao, presidente del Rotary Club di Alcamo.

MAZARA DEL VALLO - Il 27 luglio, presso il CIVIC Center, si terrà un workshop di serigrafia organizzato da Black Box e BOCS APS. Questo corso gratuito su prenotazione offrirà l'opportunità di avvicinarsi alla tecnica della serigrafia e inizierà alle 21:00. Sempre il 27 luglio, alle 20:30, presso l'Atrio del Collegio dei Gesuiti, si svolgerà una conferenza dal titolo "Arretratezza Socio-Economica del Sud Italia". L'evento vedrà l'intervento del Professore Michele Boldrin, rinomato esperto di economia, e sarà seguito da ulteriori interventi di altri relatori. La stessa giornata, alle 10:45, al CIVIC Center, sarà presentata la quarta edizione del libro "Le Meraviglie del Calcio Siciliano" di Salvatore Martorana, un'opera attesa dagli appassionati di calcio e cultura siciliana. Per ulteriori informazioni sugli eventi è possibile consultare il portale istituzionale o il portale turistico MazaraValley o presso l'InfoPoint di piazza Mokarta (infoline: 3336192021).

ERICE - Per "Cortili Narranti", sabato 27 luglio appuntamento al Teatro Gebel Hamed, dove studiosi e appassionati si riuniranno per esplorare il tema "Miti e leggende nel Mediterraneo romano". La giornata sarà divisa in due sessioni, una al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e l'altra nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30, offrendo così ampio spazio per approfondimenti e discussioni.

SANTA NINFA - Il 27 luglio, al Teatro Open alle 21.00, Samuele Palumbo si esibirà in concerto con i Maestri per il Sikano Fest 2024.

MARSALA - Fino a domenica 28 luglio, presso la parrocchia San Francesco di Paola a Santo Padre delle Perriere, si svolge “Fest'Estate 2024”. Sabato 27 luglio, la compagnia teatrale "L'amici du zi Ciccio" presenterà "A lui gli occhi, please", un tributo a Gigi Proietti, accompagnato dalla Sagra del Cannolo. Il programma della giornata prevede alle 18.30 la recita del Santo Rosario, seguita alle 19.00 dalla celebrazione eucaristica al Santuario e, alle 21.30, la rappresentazione teatrale e la sagra.

Domenica 28 luglio, in occasione della festa del Santo Patrono, la giornata inizierà alle 9.30 con la celebrazione eucaristica in parrocchia e proseguirà alle 18.00 con un'altra celebrazione eucaristica al Santuario. Alle 19.00 si svolgerà una processione con il simulacro del Santo Patrono per le vie della contrada Sant'Anna. La serata si concluderà alle 22.00 con il sorteggio finale dei premi e uno spettacolo di giochi d’artificio.

VALDERICE - Domenica 28 luglio alle ore 19, al Teatro comunale “On. Nino Croce” si svolgerà il terzo appuntamento della rassegna letteraria "Terrazza d’Autore". In questa XIX edizione, dedicata al tema "La Storia, le storie", Stefania La Via presenterà il romanzo "Memorie di Adriano" di Marguerite Yourcenar. La serata prevede anche letture a cura di Giampiero Montanti e l’ingresso è libero.