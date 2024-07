Sicilia, travolta dalle fiamme del barbecue, 49enne muore dopo un mese di agonia

28/07/2024 11:16:00

E’ morta la 49enne di Favara, Rosalia Cancemi, che, lo scorso 30 giugno, venne raggiunta in pieno dalla fiammata mentre accendeva il barbecue nella sua abitazione di via Capitano Callea. La donna è morta al centro Grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è sempre rimasta ricoverata in gravissime condizioni.

Dalla ricostruzione dell’incidente domestico, quel giorno, la quarantanovenne pare che, abbia usato una bottiglia di liquido infiammabile per accendere il barbecue e fare una grigliata.

Rimasta gravemente ustionata, con l’elisoccorso venne trasferita al “Cannizzaro” di Catania, dove nelle ultime ore il cuore della donna si è fermato.