L'estate a Torretta e Tre Fontane. "Io, campobellese medio, vi dico che ..."

29/07/2024 06:00:00

Spett.Le Redazione TP24,

sono CAMPOBELLESE MEDIO, pseudonimo di un comunissimo cittadino di Campobello di Mazara che interagisce con ironia e sarcasmo (soprattutto sulla pagina Facebook "SEI DI CAMPOBELLO SE...") al solo fine di, piano piano, risvegliare gli animi dei propri concittadini per far progredire il senso di fiducia sulle proprie potenzialità territoriali e soprattutto far capire che se non si cambia il modo di ragionare ed approcciarsi (nei confronti della cosa pubblica e nei confronti di potenziali turisti) il destino (o per meglio definirlo: declino!) è già segnato. Uso uno pseudonimo per attirare di più l'attenzione e perché mi rende libero di interagire e dire la mia su ogni argomento ritenga necessario senza che la massa mi giudichi a prescindere sulla base della mia estrazione sociale o lavorativa.

Fatta questa premessa passiamo al motivo principale di questa mia missiva.

Un paio di giorni fa aprendo la Vostra pagina mi sono imbattuto su un articolo dal titolo: CAMPOBELLO DI MAZARA, UN'ESTATE "GRIGIA" PER TRE FONTANE E TORRETTA GRANITOLA.

Incuriosito (trattandosi della mia città) ho iniziato la lettura dell'articolo pensando si trattasse di un redazionale ma essendomi, poi, reso conto che invece si trattava di una lettera inviata da un mio concittadino (tale sig. Francesco) il senso di curiosità si è, via via, tramutato in sgomento...esatto...sgomento per come un

cittadino che professa amore per la sua terra posso mettere alla mercè dei Vostri lettori (tutti potenziali vacanzieri presso le nostre spiagge) tutto il "sudiciume" che non dico debba essere riposto sotto il "tappeto" ma che credo sia il caso di spiattellare in faccia a chi di dovere e che possa realmente risolvere i problemi:

i nostri amministratori. Amministratori che, a suo modo di vedere, il sig. Francesco addita come principali, o addirittura unici, responsabili (definiti anche incapaci) di pianificare e gestire la cosa pubblica.

Non dico che i problemi riportati siano falsità, me ne guarderei bene dal farlo, e non dico nemmeno che l'amministrazione possa (o non possa) avere parte, o tutta, la responsabilità di questo (non entro nel merito perchè non di mia competenza), ma è pur vero che una cosa su tutte è venuta a mancare: il senso campanilistico

che dovrebbe essere il collante e definire il senso di appartenenza, ed amore viscerale, per il proprio territorio.



Spiattellare i problemi del territorio sulla vetrina TP24 significa portare i potenziali avventori a ritrattare una possibile scelta del nostro territorio per un weekend di vacanza o semplicemente per una domenica diversa lungo gli 8 km del nostro litorale con la conseguenza che tutti i nostri eroici imprenditori stagionali (che a fatica

hanno aperto le loro attività su Tre Fontane e Torretta Granitola) possano veder scemare i propri incassi e quindi la sostenibilità economica delle attività stesse.

Di certo una lettera non fa tutti questi danni ma è l'atteggiamento, a mio modo di vedere, sbagliato che apre le danze anche ad altri possibili "critici" che con velleità politiche e/o denigratorie possano susseguirsi a sottoscrivere missive simili a quelle del sig. Francesco che credo si sia svelato nella parte finale della lettera

in cui auspica "un cambio di direzione politica a livello comunale". Che sia il camuffamento di una sua possibile corsa alla poltrona? Chi lo sa...mi rimane il dubbio. Magari era un candidato alle scorse elezioni amministrative in coalizione opposta all'attuale sindaco e gli sia rimasto dell'astio per non aver raggiunto l'obiettivo...non so nemmeno questo...mia supposizione!



Credo che chi nutre amore profondo per la propria terra e vede che le cose non vanno per come dovrebbero ... ed al tempo stesso non si abbiano secondi fini (politici)...debba mettere la sua intelligenza ed acutezza a disposizione della città e di chi amministra affinchè fin da subito si possano mettere in atto manovre correttive (se fattibili) o comunque prendere coscienza diretta del perchè determinate azioni sono avvenute in ritardo o addirittura non fatte. Basta dialogare con chi di dovere. Facebook e, con rispetto parlando, TP24 non hanno le risposte ma possono solo fare da "vetrina".



Le nostre frazioni (Tre Fontane e Torretta Granitola) sono delle vere e proprie "bomboniere" in cui i campobellesi e non, possono trascorrere dei periodi di vera vacanza lontano dallo stress lavorativo. Le nostre spiagge, i nostri B&B, i nostri Bar, i nostri Lidi balneari ed i nostri Ristoranti sono perfettamente in regola e gestiti nel migliore dei modi. Chi ci viene a trovare avrà a che fare con gestori che li accoglieranno con il sorriso e rispetto.



Magari non ci sarà un programma estivo di intrattenimento, è vero, ma al tempo stesso si potrà godere di una rilassante passeggiata lungo il nostro litorale. Le nostre spiagge possono fregiarsi della BANDIERA VERDE (un distintivo di eccellenza, assegnato alle località marine italiane che soddisfano rigorosi standard di qualità per accogliere le famiglie con bambini) ed i nostri lidi sono attrezzati anche per accogliere i meno abili.



Il nostro territorio ha bisogno di promozione (ed anche di educazione all'accoglienza, è vero)...ha bisogno di coraggio ed anche di autostima unita alla consapevolezza che potenzialmente potrebbe vivere di turismo ma che al tempo stesso debba attrezzarsi per poterlo fare...di sicuro Madre Natura ci ha dato gli strumenti...adesso si deve plasmare ed adattare la mentalità all'accoglienza. Non è un percorso difficile...volere è potere ed io credo fortemente nei miei

concittadini.

Grazie alla redazione di TP24 per aver preso in considerazione la mia missiva e grazie ai miei concittadini perchè se ho fatto questo è perchè il loro amore per il nostro territorio permea dalle parole che leggo e mi danno la forza e l'ambizione di veicolare i loro sentimenti in tutto ciò che ho scritto.

P.S.: ai miei detrattori che mi accusano di vigliaccheria perchè scrivo dietro uno pseudonimo: il mio anonimato è la vostra garanzia che non ho secondi fini. Ho una sola ambizione, vedere il nostro territorio amato dai suoi stessi abitanti che fianco a fianco perseguono il medesimo obiettivo. W Campobello ed i Campobellesi!

Cordialmente,

CAMPOBELLESE MEDIO