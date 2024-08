In Sicilia 27 incendi

04/08/2024 22:39:00



Sono stati 27 gli incendi nelle ultime 24 ore in Sicilia. I vigili del fuoco e il personale della Forestale, in alcuni casi con l’ausilio di elicotteri e canadair, sono dovuti intervenire 12 volte a Catania, 6 a Messina, 4 a Siracusa, due interventi a Palermo, uno ad Agrigento, Enna e Ragusa.

Nel catanese i roghi sono divampati a Ramacca in contrada Calcagno; a Randazzo in contrada Marzarola, Scimonetta, Dagalalonga e Da Montata Grande; ad Adrano in contrada Timpone; a Biancavilla in contrada Dieci Salme e Pomice; a Castiglione di Sicilia in contrada Contura; a Linguaglossa in contrada Giobiotti Monte Surni; a Ragalna in contrada Capreria e a Trecastagni in contrada Cicirello.

In provincia di Messina fiamme nel capoluogo in contrada Il Ladro e in contrada Molino; a Montagnareale in contrada Macera; a Motta Camastra in contrada Fondaco Motta; a Roccalumera in contrada Contrisa e a Rodi Milici in contrada Catalano. Nel siracusano incendi segnalati a Melilli in contrada Biggemi; a Priolo Gargallo in contrada Bacino Superiore dell’Anapo; a Sortino in contrada Costa Presti Santuzzi e a Noto in contrada Cozzo Roccioso.

Roghi nel palermitano a Palazzo Adriano in contrada Gebbia e a Corleone in contrada Calogero, nell’Agrigentino a Ribera in contrada Maensa, nell’Ennese a Nicosia in contrada Monte Oliveto e nel Ragusano a Scicli in contrada Fiume Lato.