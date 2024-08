Ancora una tragedia nel mare di Spagnola. Uomo di 70 anni muore mentre fa il bagno

05/08/2024 17:10:00

Ancora una tragedia nel mare di contrada Spagnola a Marsala. Un uomo di 70 anni è morto oggi a causa di un malore che lo ha colto mentre stava facendo il bagno. E' stato inutile l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 chiamati da alcuni bagnanti. Il corpo dell'uomo galleggiava vicino ad uno dei pontili della Laguna.

Sono tre le persone morte allo Stagnone in meno di un mese. Il 9 luglio è morta una donna di 70 anni. Il 30 luglio a perdere la vita è stato un uomo di circa 70 anni, mentre faceva il bagno nei pressi della spiaggetta di fronte Villa Genna.

Ieri, invece, a Marsala è morta annegata una donna di 65 anni. Le forti correnti non hanno dato scampo alla donna che era entrata in acqua in un tratto di spiaggia tra Marsala e Petrosino, non coperto dal servizio di salvataggio, Purtroppo per la donna, sono stati vani i tentativi di rianimazione del personale sanitario.

E ieri in Sicilia sono state tre le vittime del mare. Oltre alla donna deceduta a Marsala, un uomo di 58 anni a Realmonte e una ragazzo di 17 anni a Scoglitti.