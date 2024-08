Vini, IV edizione di Wine Not? Tenute Farina di Marsala premiate con il loro Katalè

07/08/2024 20:35:00

Si è tenuta a Rometta la IV edizione di Wine Not? evento enogastronomico promosso e organizzato dall’Associazione Sabatina, in collaborazione con AIS Sicilia.

Il 4 agosto nel borgo di Sant’Andrea di Rometta è stato possibile degustare oltre 130 etichette delle 35 aziende vinicole che hanno partecipato.

Hanno preso parte le cantine vinicole provenienti da tutta la Sicilia, con uno spazio dedicato ai vini di Messina e della provincia, alle tre DOC Mamertino, Faro e Malvasia delle Lipari, presenti pure aziende provenienti dall’Umbria e dai territori della Valdobbiadene, particolarmente vocati per la produzione vitivinicola.

Le aziende che hanno partecipato sono: Antica Tindari – Patti (ME), Azienda Agricola Ciccolo Due Pini – Messina, Azienda Agricola Vasari – Santa Lucia del Mela (ME), Azienda Di Dio Liboria – Bronte (CT), Azienda Di Rachele – Milo (CT), Bagliesi – Naro (AG), Baglio del Cristo di Campobello – Campobello di Licata (AG), Baglio di Pianetto – Santa Cristina Gela (PA), Baglio Oro – Marsala (TP), Bongiovanni Vini – Venetico (ME), Bortolin Angelo Spumanti -Valdobbiadene (TV), Cantina Catarussa – Santa Teresa di Riva (ME), Cantine Amato – Piraino (ME), Cantine Bonfiglio –Messina, Cantine Brugnano – Partinico (PA), Cantine Colosi – San Pier Niceto (ME), Cantine La Contea – Mascali (CT), Cantine Madaudo – Villafranca Tirrena (ME), Caravaglio – Malfa (ME), Colvendrà – Refrontolo (TV), Conte Luciese – Santa Lucia del Mela (ME), Coppola 1971 – Partinico (PA), Distilleria Giovi – Valdina (ME), Giò Emmanuele Etna Wines – Sant’Alfio (CT), Lungarotti – Torgiano (PG), Mandrarossa Winery – Menfi (AG), Romeo Vini - Santa Venerina (CT), Soprano di Sindaro – Messina, Tawny Owl soul & spirits – Messina, Tenuta Enza La Fauci – Messina, Tenuta Gatto – Messina, Tenute Farine della Torre – Marsala (TP), Tola Azienda vitivinicola – Partinico (PA), Turi Eccellenze dell'Etna – Randazzo (CT), Vini Tonnino – Alcamo (TP).

Le Tenute Farina di Marsala hanno vinto il primo premio per i vini frizzanti con il loro Katale’.