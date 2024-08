Mafia, arrestato ad Hammamet il ricercato Angelo Salvatore Stracuzzi

08/08/2024 09:36:00

In una brillante operazione internazionale, lunedì scorso la Guardia di Finanza di Palermo ha catturato ad Hammamet, Tunisia, il ricercato Angelo Salvatore Stracuzzi.

Stracuzzi era destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Palermo, accusato di trasferimento fraudolento di valori, turbata libertà degli incanti ed estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso. L'operazione, guidata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (G.I.C.O.) di Palermo, è stata realizzata sotto la direzione della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, e grazie alla cooperazione internazionale tramite INTERPOL.

Già in passato, Stracuzzi era stato colpito da sequestro di prevenzione patrimoniale e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in quanto ritenuto vicino a Cosa Nostra agrigentina. Le indagini avevano rivelato il suo ruolo attivo all'interno di un'organizzazione imprenditoriale legata alla mafia di Licata. Il provvedimento cautelare è stato emesso in relazione a episodi di estorsione ai danni di imprenditori agrigentini, con l'obiettivo di accaparrarsi fabbricati e terreni oggetto di aste giudiziarie.

Da tempo irreperibile sul territorio nazionale, la cattura di Stracuzzi è stata possibile grazie alla collaborazione della Brigade Criminelle della Polizia tunisina, che ha operato in stretto coordinamento con il Nucleo PEF di Palermo. L’operazione ha richiesto giorni di intensa attività investigativa sia in Italia che in Tunisia.

Questo arresto conferma l'impegno costante della Guardia di Finanza nello svolgimento di indagini delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta alle mafie e alle organizzazioni criminali organizzate.