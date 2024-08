Caldo torrido e morti a Marsala e in Sicilia: un fenomeno sottovalutato

09/08/2024 06:00:00

Il caldo torrido che sta colpendo la Sicilia sta avendo conseguenze drammatiche, con un numero crescente di decessi che spesso passano inosservati (e alimentano la solita paccottiglia no - vax sulle "morti improvvise" ...). A Marsala, sono stati registrati cinque decessi tra gli anziani, attribuiti direttamente alle alte temperature. Tra questi, la signora deceduta domenica scorsa nei pressi del Lido Sibiliana, inizialmente ritenuta vittima di un annegamento, è stata invece colpita da un malore causato dal caldo.

Un tempo, le estati siciliane erano fresche e umide, ma oggi la realtà è ben diversa. Conviviamo con una siccità persistente e temperature estreme che mettono a rischio soprattutto le persone più vulnerabili. Il caldo è diventato un killer pericoloso, capace di uccidere chiunque in poco tempo, anche persone meno "vulnerabili". Il punto è che noi tutti pensiamo di conoscerlo, il caldo, di saperci difendere. E invece ...

Vediamo come difendersi dal caldo e alcuni consigli utili per proteggere la salute.

Consigli per proteggersi dal caldo

Protezione della pelle

La prevenzione dei tumori cutanei è fondamentale. Un noto oncologo racconta sul Corriere della Sera: "Durante una lezione universitaria, il professore mostrò due foto: un anziano con pelle liscia e priva di rughe, che aveva evitato il sole per tutta la vita, e una donna più giovane, con pelle rugosa dovuta all'esposizione solare prolungata. Questa lezione mi ha spinto a usare quotidianamente la protezione solare".

Le raccomandazioni includono l'uso di creme solari con SPF di almeno 15, l'uso di cappelli, occhiali da sole e indumenti protettivi. Evitare i lettini abbronzanti è cruciale, poiché l'uso di questi dispositivi aumenta significativamente il rischio di melanoma.

Idrazione e alimentazione

Durante le giornate più calde, è essenziale rimanere ben idratati. Bevete almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e consumate frutta e verdura di stagione. Evitate di uscire nelle ore più calde e cercate refrigerio all'ombra o in ambienti climatizzati.

Uso corretto dell'aria condizionata

L'aria condizionata deve essere usata con attenzione. Mantenete la temperatura intorno ai 25-26°C e utilizzate la funzione di deumidificazione. Evitate sbalzi termici significativi tra interno ed esterno e pulite regolarmente i filtri dell'aria condizionata.

Il fenomeno delle notti tropicali

La Sicilia sta vivendo un fenomeno noto come "notti tropicali", con temperature notturne estremamente elevate. Messina detiene il record italiano con 122 notti tropicali all'anno, seguita da Agrigento e Palermo. Questi dati, uniti alle temperature diurne sempre più alte, rendono il clima siciliano particolarmente difficile da sopportare.

L'appello dei medici

I medici sottolineano l'importanza della prevenzione: "Le persone sane e giovani sono meno a rischio, ma anziani, bambini e chi soffre di patologie croniche devono prendere precauzioni extra. Non autolimitate i medicinali senza consultare il medico".

L' Asp di Trapani ha attivato un piano per contrastare le ondate di calore.

Il caldo estremo in Sicilia sta avendo conseguenze tragiche, soprattutto per le persone più vulnerabili. È essenziale seguire le raccomandazioni per proteggersi dal caldo e prevenire problemi di salute. Ricordiamo a tutti l'importanza di idratarsi, proteggersi dal sole e usare correttamente l'aria condizionata per affrontare le temperature estive in modo sicuro.