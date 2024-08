 "E...state con noi 2024", l'iniziativa della Polizia oggi fa tappa a San Vito Lo Capo

11/08/2024 09:40:00

San Vito Lo Capo è tra le 50 località turistiche italiane selezionate per l'iniziativa "E...state con noi 2024" della Polizia di Stato, che oggi farà tappa proprio nella rinomata destinazione siciliana. La campagna estiva, che accompagna i turisti nelle principali mete italiane, ha l'obiettivo di promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare i vacanzieri sui comportamenti responsabili da adottare alla guida.

Oggi, domenica 11 agosto, in Piazza Santuario, la Polizia Stradale incontrerà residenti e turisti per una serata dedicata alla prevenzione degli incidenti stradali, con particolare attenzione ai giovani. Grazie a numerosi dispositivi di controllo e tecnologie avanzate come etilometri, precursori di ultima generazione e laboratori mobili, gli agenti effettueranno controlli per contrastare le condotte di guida rischiose dovute all'assunzione di alcol e stupefacenti. Inoltre, grazie alla collaborazione di Fondazione Ania e di Autostrade per l’Italia, sarà impiegato anche il laboratorio mobile per accertare su strada lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di stupefacenti attraverso analisi di

secondo livello.

L'iniziativa, che si svolgerà fino al 15 settembre, vedrà la Polizia Stradale attraversare tutto il Paese, dal Piemonte alla Sicilia fino alla Sardegna, utilizzando mezzi rappresentativi come Lamborghini, Tesla, Pullman Azzurro e Camper Azzurro. Attraverso attività interattive, i partecipanti potranno sperimentare in prima persona gli effetti negativi di alcol e droghe sulla guida, contribuendo così a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi della strada.

Anche in vacanza, dunque, il messaggio della Polizia di Stato è chiaro: "E...state con noi" per un'estate sicura.