Incredibile in Sicilia. Gettano in mare dal gommone bottiglie di vetro. Video

14/08/2024 09:30:00

Un episodio di vandalismo marino ha scatenato indignazione in Sicilia, in particolare a Isola delle Femmine, dove un gruppo di giovani si è filmato mentre gettava bottiglie di birra in mare da un gommone. Il video, diventato virale su TikTok, ha mostrato i ragazzi intenti a divertirsi a discapito dell'ambiente, sottofondo musicale di Franchino e birre in abbondanza.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi Sinistra, è stato tra i primi a denunciare pubblicamente il gesto dopo aver ripostato il video. Borrelli ha descritto l'azione come un "manifesto dell'idiozia e dell'irresponsabilità umana", evidenziando due problemi gravi: l'inquinamento causato dalle bottiglie di vetro gettate nel mare e il pericolo rappresentato dallo stato di alterazione dei giovani a bordo del gommone.

Dopo la diffusione delle immagini, le autorità sono state allertate per identificare e sanzionare i responsabili. L'Assessore regionale per le Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, ha espresso forte disapprovazione per la vicenda, sottolineando il danno ecologico, economico e turistico causato da tali comportamenti irresponsabili. "Il mare rappresenta una risorsa inestimabile per la nostra isola," ha dichiarato Tamajo, "e azioni del genere danneggiano profondamente la nostra terra e il futuro delle prossime generazioni."

L'Assessore Tamajo ha anche fatto appello alla comunità siciliana affinché collabori segnalando atti simili di inquinamento e vandalismo ambientale alle autorità. "Solo con la collaborazione di tutti potremo garantire un futuro migliore per la nostra isola," ha concluso l'Assessore, riaffermando l'impegno dell'amministrazione regionale nel perseguire tali reati e nel promuovere la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente.