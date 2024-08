11 mila euro di multe la notte di Ferragosto a Trapani

16/08/2024 12:50:00

Durante la festività di Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno intensificato i controlli sul territorio, focalizzandosi sulle principali arterie stradali e punti nevralgici della città. Questa operazione ha mirato alla prevenzione di reati e alla verifica del rispetto del codice della strada.

Nell'ambito di questa iniziativa, sono stati esaminati oltre 100 veicoli e identificate più di 250 persone. Il risultato di questi controlli ha portato alla denuncia di un cinquantenne di Siena per guida in stato di ebbrezza alcolica. Inoltre, 10 persone sono state segnalate alla Prefettura di Trapani per possesso di sostanze stupefacenti destinate a uso personale.

Le operazioni hanno anche comportato l'emissione di numerose multe per violazioni al codice della strada, ammontando a un totale di 11.000 euro in contravvenzioni. In questo contesto, sono stati ritirati anche due documenti di guida.