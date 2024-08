Gli appuntamenti dell'estate in provincia di Trapani. Selinunte, Segesta e ... 

21/08/2024 06:00:00

Diamo un'occhiata ai principali appuntamenti dell'estate in provincia di Trapani da qui ai prossimi giorni, in ordine sparso. Vi ricordiamo che potete consultare anche la sezione Agenda di Tp24.

MAZARA. Sabato 24 agosto 2024, alle ore 19.00, verrà inaugurata presso il “Civic – laboratorio innovazione urbana”, la mostra collettiva PAMS! a cura di Gianna Panicola, con la direzione artistica di Ben Frazzetta.

PAMS! nasce da un’idea di unire quattro personalità molto diverse tra di loro ma accomunati dall’attitudine alla sperimentazione delle tecniche artistiche e alla

contaminazione dei linguaggi contemporanei. Il titolo è un acronimo formato dalle lettere iniziali di PAGLIACCI, ASARO, MIRABILE, SERRA.

Le ventuno opere in esposizione sottolineano la particolarità delle tecniche utilizzate che si fanno partecipi dei mutamenti delle cose e delle trasformazioni in atto della

vita quotidiana. Interessati all’esplorazione della realtà e dei suoi confini, di ciò che si trova al di fuori, alle integrazioni che si traducono nei metodi, negli assemblaggi utilizzati. La mostra sarà visitabile dal 24 agosto all’8 settembre 2024, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle 22.00.

SELINUNTE. Il Festival della Bellezza, nel suo itinerario artistico in luoghi simbolo della cultura italiana, dal 22 al 24 agosto va in scena al Parco archeologico di Selinunte: protagonisti Igor Sibaldi, Sonia Bergamasco e Alessandro D’Avenia, che nel magnifico scenario del Tempio di Hera propongono eventi inediti in riferimento al contesto ellenico e al tema dell’edizione “Immagini e pensieri iconici”.





Il 22 agosto alle 19.30 Igor Sibaldi propone un’originale riflessione storico-filosofica su “Dioniso, dio oltre”. Un dio ribelle, che supera limiti, oltrepassa confini, rappresentazione greca della scintilla originaria e della corrente vitale; spirito di un mondo smisurato, essenza della creazione nel suo incessante e selvaggio fluire. La sera del 23 Sonia Bergamasco porta in scena per la prima volta una storia di bellezza e seduzione col reading teatrale “Il sogno di Beatrice” su testo inedito di Ruggero Cappuccio. Protagonista la Principessa di Lampedusa, madre del grande romanziere Giuseppe Tomasi di Lampedusa, donna affascinante, colta, libera, ironica, sensuale. Un flusso onirico e poetico, un anelito alla bellezza: un campo magnetico, un concerto di sentimenti in cui esplode il vitalismo di un’anima che mira dritto al sublime. Il 24 Alessandro D’Avenia racconta in un luogo per lui d’elezione il senso profondo dell’Odissea, poema del ritorno come creazione del destino, delle gesta come gestazione, del rischio, dell’ignoto, della meraviglia, del farsi vivi, del ri-esistere.

I biglietti per partecipare sono disponibili sui circuiti Ticketone, Boxol, Coop culture (online e punti vendita) e alla biglietteria del Parco archeologico.

MARSALA. Si terrà a Marsala, venerdì 23 agosto, dalle ore 19.00, presso la Piazza della Vittoria, 4 (davanti il Centro socio-educativo "I giusti di Sicilia), il terzo appuntamento della rassegna estiva "Ricordando Paolo Borsellino. Come seguire il suo esempio". Il tema dell'incontro sarà: "Politica e mafia: a che punto siamo?".

Interverranno: mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, on. Caterina Chinnici, Europarlamentare e Vice Presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento Europeo, dott. Gianluca De Leo, Sostituto Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Palermo, on. Antonello Cracolici, Presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia. L'iniziativa socio-culturale è organizzata dall'Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e dalla Diocesi di Mazara del Vallo, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Marsala, e del Comune di Marsala.

BATTAGLIA DELLE EGADI. Tutte le ultime novità sulle ricerche condotte nel sito della Battaglia delle Egadi, informazioni sulle tecniche di conservazione dei reperti e curiosità. INSU●LAB, laboratorio di archeologia subacquea aperto al pubblico, in corso da oggi al 30 agosto presso l'ex Stabilimento Florio di Favignana, offre questo è molto di più. Promossa dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con il Comune, l’iniziativa rappresenta un’occasione unica per appassionati e semplici curiosi per scoprire da vicino i risultati delle recenti campagne subacquee, condotte nell'area tra Levanzo e Favignana dal consorzio formato dalla Soprintendenza del mare della Regione Siciliana, dalla Società per la Documentazione dei Siti Sommersi e dalla statunitense RPM Nautical Foundation. Da oggi fino al 30 agosto, i visitatori avranno la possibilità di assistere a dimostrazioni delle attività post-scavo sugli ultimi reperti rinvenuti. Quattro esperte di fama internazionale, Justine Vernet, Emilia De Palo, Angela Ciappa ed Erika Perniciaro, illustreranno le tecniche di catalogazione, conservazione e restauro dei materiali archeologici sommersi. Il punto centrale dell'attività sarà la conferenza bilingue che si terrà venerdì 23 agosto, alle ore 17.00, aperta al pubblico, nel corso della quale saranno presentati i risultati della campagna di ricerca subacquea del 2024 e saranno discusse le prospettive future per il sito. Il servizio di traduzione simultanea sarà disponibile tramite un'applicazione scaricabile gratuitamente. Si consiglia di munirsi di cuffiette.

LO IACONO. In programma giovedì 22 agosto il sesto ed ultimo appuntamento della XIX edizione della rassegna letteraria Terrazza d’Autore, curata da Ornella Fulco e Stefania La Via. Ospite dell’incontro, che si terrà alle ore 19 al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice, sarà la scrittrice siciliana Simona Lo Iacono che racconterà la storia di Virdimura, dottoressa ebrea nella Catania del XIV secolo. Con una scrittura magnetica, quasi arcana, partendo da scarne tracce documentarie, Lo Iacono riesce a creare un romanzo potente, regalando a questa donna una voce autentica.





BOZZI. Si concluderà giovedì 22 agosto alle Saline Genna, la quarta edizione di “Loft Cultura – Rassegna Culturale di Parole e Libri”. Ospiti della serata, a partire dalle ore 19, saranno Francesco Bozzi e Silio Bozzi che presenteranno “Stupor Mundi” (Solferino) una narrazione dal ritmo cinematografico, con cui gli autori firmano una lettera d'amore alla loro terra che è anche una riflessione sull'identità, personale e collettiva. Francesco Bozzi è autore televisivo, radiofonico e sceneggiatore. Per Solferino ha pubblicato due romanzi della serie gialla del commissario Mineo, “L’assassino scrive 800A” e “Il giallo del gallo” e il saggio “Filosofia del suca”.

Silio Bozzi, criminologo ed ex dirigente della Polizia di Stato, ha insegnato Criminologia e Tecniche Investigative Applicate all’Università di Bologna. E’ stato consulente di Andrea Camilleri e di Carlo Lucarelli per la trasmissione Blu Notte.

Gli autori dialogheranno con la giornalista Jana Cardinale. Le letture saranno a cura di Enzo Campisi. Ingresso gratuito.

EGADI. Il 23 e il 24 agosto si terrà in Piazza Madrice, a Favignana, la seconda edizione dell'Egadi Blu Fest, il Festival diffuso dedicato alla sensibilizzazione ambientale. La manifestazione si aprirà venerdì 23 agosto, alle ore 21.30, con il talk show "Ti racconto il mare e… lo sviluppo sostenibile", un momento di riflessione su alcune delle più rilevanti tematiche ambientali. La serata proseguirà, alle ore 22.30, con il concerto del Mauro Carpi Quintet. Il secondo giorno si aprirà con un evento all’insegna del gusto e della tradizione. Alle ore 21.00 prenderà il via cooking show "Il piatto del giorno", con lo chef Francesco Bonomo, che culminerà con una degustazione finale. A seguire, verrà proiettato il documentario "L'Erba di Poseidone", che racconta il progetto di tutela della Posidonia Oceanica, nato nell’Area Marina Protetta delle Egadi, che ha contribuito alla salvaguardia e alla conservazione della prateria sommersa più grande del Mar Mediterraneo. A concludere la serata e a intrattenere il pubblico durante il cooking show e dopo la proiezione, ci saranno la voce e la chitarra della talentuosa Enrica Crimi. La conduzione dell'evento è affidata a Ninny Bornice.

SEGESTA. La terza edizione del Segesta Teatro Festival si avvicina al termine. Prima Assoluta per Anima e virtuosismo di Giacomo Barraco, giovanissimo talento del pianoforte formatosi nei Conservatori “G. Rossini” di Pesaro, “G. Braga” di Teramo e “A. Scontrino” di Trapani e vincitore di molti premi nazionali e internazionali. Oggi, Mercoledì 21 agosto ore 21.00 al Tempio Barraco allieterà il pubblico con una serata dall’ampio repertorio, da Scarlatti a Prokofiev, da Beethoven a Chopin e Liszt,. Nella splendida cornice del Teatro Antico, tipico esempio architettonico del luogo simbolo dell’atto collettivo e rituale per eccellenza che per i greci era la rappresentazione teatrale, giovedì 22 agosto, alle 19.30, sarà la volta di Stuporosa, ipnotica performance coreografica del giovane Francesco Marilungo, artista associato di Körper formatosi nell’Atelier di Teatrodanza della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi e performer per artisti tra cui Enzo Cosimi, Antonio Marras, Jonathan Burrows/Matteo Fargion e Alessandro Sciarroni. Ispirato dal pensiero di Ernesto De Martino contenuto nel suo saggio Morte e pianto rituale, Marilungo sviluppa una riflessione sul lutto e sull’odierna privazione della sua dimensione comunitaria, che in passato l’ha invece caratterizzato attraverso complessi sistemi di accettazione e metabolizzazione fatti di gesti, pratiche rituali e lacrime condivise. L’aspetto culturale e relazionale è ciò che le cinque figure in scena evocano, alla ricerca di forme di mutuo soccorso, antiche formule magiche, danze tradizionali. La musica composta da Vera Di Lecce - cantante, producer e performer pugliese di base a Roma - indaga i meccanismi ossessivi della ripetizione per entrare in connessione con le figure in scena, guidandole e facendosi guidare. Stesso luogo, ma radicale cambio di registro, venerdì 23 agosto, alle 21, sempre al Teatro Antico con il concerto di Pippo Pollina insieme a un ensemble di eccellenti strumentisti, il Palermo Acoustic Quintet. Palermitano di nascita e mitteleuropeo d’adozione, con 40 anni di straordinaria carriera, 25 album e migliaia di concerti, continua a raccogliere successi in tutto il continente grazie a uno spettacolo intenso, emozionante e di grande qualità, in tournée da due anni. Ad accompagnarlo saranno Fabrizio Giambanco alla batteria, Mario Rivera al basso, Gianvito Di Maio alle tastiere, Roberto Petroli al sax e clarinetto ed Edoardo Musumeci alle chitarre.

MAZARA. Nella vivace Mazara del Vallo, la settimana dal 21 al 25 agosto è densa di eventi culturali e religiosi, con il clou del Festino di San Vito, che offre dalla cerimonia dell'Annuncio alla tradizionale Processione e Imbarco del Santo, completata da spettacoli pirotecnici. Allo stesso tempo, la cittadina ospita serate di cinema all'aperto con pellicole italiane e internazionali, oltre a concerti di musica siciliana. Un appuntamento imperdibile per i residenti e i turisti, che si concluderà con la prima edizione del Mezzo Festival in Piazza della Repubblica, arricchendo così il calendario culturale di Mazara del Vallo.

ENTE LUGLIO. La 76ª stagione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese si conclude con due eventi al Chiostro di San Domenico. Il 23 agosto, il pianista Francesco Cavestri eseguirà brani del suo album "Iki", accompagnato da Gabriele Costa e Riccardo Marchese. Il 25 agosto, il violinista Mauro Carpi, con Michele Ariodante e Fabio Crescente, eseguirà pezzi iconici del genere swing. Entrambi gli eventi inizieranno alle 21:00, con biglietti disponibili a 12 €.