Trapani: marciapiede rotto, donna cade e si fa male

22/08/2024 09:45:00

Questa mattina, intorno alle 8:40, una donna ha rischiato di ferirsi gravemente sbattendo la testa dopo una brutta caduta sul marciapiede dissestato di via Marino Torre. Mentre camminava, è inciampata e si è ritrovata a terra, riportando una dolorosa lesione al piede. I passanti e alcuni negozianti della zona si sono subito precipitati ad aiutarla, allertando immediatamente i vigili urbani e chiamando il 118 per i soccorsi.

Il marciapiede in questione è ormai una trappola pericolosa, tanto che molti cittadini preferiscono rischiare camminando lungo la strada pur di evitare di inciampare. Lo stato di abbandono del marciapiede è una questione annosa, e sono in tanti a lamentarsi, chiedendo al Comune di Trapani di intervenire prima che accadano altri incidenti. La signora, oltre ad esprimere la sua frustrazione per quanto accaduto, sta valutando l'ipotesi di procedere per vie legali a causa del danno subito.