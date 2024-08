Siccità, il fieno è arrivato anche a Custonaci

23/08/2024 12:12:00

L' Amministrazione comunale di Custonaci e la Cia Sicilia occidentale, accogliendo la disponibilità dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, sono riusciti in tempi brevi a far pervenire a Custonaci il primo carico di fieno destinato alle aziende agricole del comprensorio. Si tratta di un primo aiuto per sollevare il settore zootecnico, che in questo momento sta attraversando un periodo di forte crisi, causato dalla grande siccità che sta mettendo in ginocchio la nostra Isola.

"Il territorio di Custonaci è tradizionalmente - afferma il Sindaco Fabrizio Fonte - un importante e strategico punto di riferimento provinciale della zootecnia. Abbiamo pertanto colto immediatamente questa opportunità, concessa dalla Regione siciliana, per sostenere il mondo dell’agro-zootecnia custonacese. L’Amministrazione comunale deve, infatti, salvaguardare per quanto possibile questo comparto, che è ampiamente conosciuto per l'alta qualità delle carni prodotte".

"Nel caso specifico, grazie alla collaborazione con la Cia Sicilia occidentale, si è potuto intervenire - conclude il Sindaco - al fine di offrire, in questa estate caratterizzata dalla forte siccità, un piccolo sollievo al grande lavoro che le imprese dell’agroalimentare custonacese sono chiamate ad affrontare ogni giorno".