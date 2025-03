Vinitaly: nuovo progetto grafico per Caruso & Minini. Corvo con Roberto Lipari

31/03/2025 20:40:00

Il Vinitaly è l’evento di riferimento per il vino italiano di qualità, e anche quest’anno Caruso & Minini vuole lasciare un segno identitario per il pubblico di buyer e appassionati con i nuovi progetti grafici, realizzati in partnership con il Laboratorio Zanzara.

“Una collaborazione entrata di diritto nel nostro cuore e nel nostro vissuto, e che ha contribuito nel tempo a costruire una brand identity sempre più in linea con un linguaggio moderno e accattivante, pensato per le nuove generazioni - sottolinea Giovanna Caruso, che insieme alla sorella Rosanna guida l’azienda di famiglia –. Si tratta di un pubblico alla ricerca di esperienze di convivialità e di consumo particolari, lontane dai canoni tradizionali. Il Vinitaly sarà la giusta vetrina per raccontarci, presentando il concept che ha ispirato il restyling grafico di tutte le nostre etichette”.

Caruso & Minini, anche quest’anno, ha voluto coinvolgere il Laboratorio Zanzara per realizzare le nuove visual per Le Selezioni e i Vini da meditazione. Prodotti autentici, figli del territorio e della sua morfologia, fortemente caratterizzata dai cosiddetti “cuti”, grandi sassi levigati dall’acqua che ricoprono una parte significativa del vigneto nella Tenuta di Salemi. Il raffinato utilizzo dell’oro a caldo puntiforme e dei segni orizzontali arricchiscono la personalità delle etichette, che si stagliano su un fondo nero assoluto.

Tra le novità per il Vinitaly 2025, spicca l’adesione di Caruso & Minini ad ARCA, l’associazione che raccoglie alcuni produttori-custodi del Catarratto che, sulle potenzialità dello storico vitigno siciliano, puntano, reclamando una maggiore attenzione ai valori viticoli ed enologici che contraddistinguono le produzioni in alcuni areali del centro Sicilia e della parte più occidentale dell’isola.

Oltre all’intera gamma dei vini di Caruso & Minini, all’interno del Padiglione 2 Sicilia Stand F60 sarà possibile degustare l’olio extravergine d’oliva, monocultivar di Nocellara, estratto con molitura a freddo nel cuore della Valle del Belice.

CORVO. Corvo e Roberto Lipari, simboli rispettivamente del patrimonio vinicolo e dell’arte satirica siciliana, si uniscono per inaugurare "L’Ultimo Spettacolo" in una partnership che celebra il connubio tra storia e modernità. La nuova tournée 2025 verrà presentata alle Cantine Corvo di Aspra, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento: sarà un tributo alla Sicilia, alle sue radici e alle eccellenze che la contraddistinguono.

Da oltre due secoli, i vini Corvo incarnano l’essenza della terra siciliana, coltivata con cura e passione da generazioni. Questi vini, testimoni della ricca tradizione enologica dell’Isola, hanno portato sulle tavole di tutta Italia la storia di un territorio che si rinnova pur rimanendo fedele alle proprie origini. Allo stesso modo, Roberto Lipari, con il suo debutto nel 2016, ha saputo narrare la Sicilia attraverso un’ironia intelligente e una satira arguta, mettendo in luce gli aspetti autentici di un popolo orgoglioso delle proprie tradizioni.

La sinergia tra Corvo e Roberto Lipari ha trovato il suo primo punto d’incontro nel 2024, durante il duecentesimo anniversario della Cantina, celebrato a Casteldaccia, ai piedi del suggestivo Castello Corvo Duca di Salaparuta, ora sede del Comune.

“Dire Corvo è dire Sicilia. – sottolinea Roberto Magnisi, Direttore delle Cantine Corvo – I nostri vini osano e si rinnovano da 200 anni, pur restando fedeli alla propria tradizione. Sono i protagonisti delle tavole italiane, la cornice della quotidianità, la convivialità, il pranzo della domenica, l’emblema dello stare insieme. La partnership con Roberto Lipari è nata in modo spontaneo perché abbiamo lo stesso modo di guardare il mondo. Un mondo che cambia velocemente ma che trova sempre un punto fermo nella propria storia, personale e non solo, e che va assaporato con leggerezza e tanta, tanta ironia”.

Una collaborazione che, nel 2025, prosegue con la sponsorship del nuovo spettacolo (l’ultimo?), scritto dallo stesso Lipari con Ignazio Rosato, in tournée dal 3 aprile al 30 maggio, in 21 teatri dello Stivale. In tutte le tappe del tour, la Cantina avrà il piacere di regalare agli ospiti un sorso di Sicilia, omaggiando il nuovo Corvo Riserva lanciato nel 2024 in occasione dei 200 anni. Inoltre, nelle tappe siciliane e in quelle di Milano, Roma e Bologna, a fine spettacolo, gli ospiti potranno degustare il Corvo Riserva per concludere la serata con uno spirito diverso, quello dello stile di vita siciliano raccontato da Corvo e portato in scena da Roberto Lipari.