Rc Auto, a luglio nel trapanese si registra un aumento del 9,53%

29/08/2024 18:00:00

I premi per l'assicurazione auto in provincia di Trapani hanno registrato un significativo aumento del 9,53% su base annua a luglio 2024, raggiungendo una media di 567,39 euro. Questo equivale a circa 49 euro in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio congiunto Facile.it – Assicurazione.it, che tuttavia segnala anche una prima inversione di tendenza con riduzioni fino al 6% in alcune province della regione su base semestrale.

In tutta la Sicilia, i premi medi per l’assicurazione auto sono aumentati del 7,77% su base annua, con differenze significative tra le diverse province. Ragusa, Palermo e Trapani sono state le province con gli aumenti maggiori, mentre Palermo, Catania e Messina risultano le più costose in termini di premi medi.

Tuttavia, si intravede una nota positiva: da alcuni mesi, il trend degli aumenti sembra essersi rallentato, e in alcune zone si è addirittura invertito. A livello regionale, le tariffe hanno registrato una diminuzione del 3% nel semestre, con punte fino al -6% come a Catania. Secondo Andrea Ghizzoni, Managing Director Assicurazioni di Facile.it, "sebbene il contesto economico continui a influire sui premi RC auto, iniziano ad emergere segnali positivi di stabilizzazione".

Aumenti Differenziati nelle Province Siciliane

L’aumento dei premi non ha risparmiato nessuna provincia, anche se con importanti differenze. A Ragusa, l'incremento annuo è stato del 10,93%, il più elevato dell'intera regione, seguito da Palermo (+9,69%) e Trapani (+9,53%). Catania (+7,32%) e Caltanissetta (+6,47%) si collocano subito dopo, mentre Agrigento (+6,28%) e Siracusa (+3,04%) registrano aumenti sotto la media regionale. La provincia di Messina chiude la graduatoria con un rincaro annuo del 2,72%.

Palermo resta la provincia siciliana dove assicurare un’auto costa di più, con un premio medio di 641,52 euro, seguita da Catania (635,93 euro), Messina (634,38 euro) e Ragusa (616,06 euro). Le province meno costose sono Agrigento (524,12 euro) e Siracusa (552,33 euro), con Trapani che si attesta a 567,39 euro.

L’Osservatorio evidenzia come, nonostante gli aumenti, ci siano segnali di un progressivo rallentamento, lasciando spazio alla speranza di una stabilizzazione futura dei premi assicurativi.