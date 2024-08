Castelvetrano, questa mattina i funerali di Giuseppe Barbera

30/08/2024 09:51:00

Si terranno questa mattina, alle 10:30, presso la Chiesa di San Francesco di Paola a Castelvetrano, i funerali di Giuseppe Barbera, l'uomo di 67 anni, morto ieri nel tragico incidente che si è verificata intorno alle 5.30 del mattino sulla strada che collega Triscina a Castelvetrano (ne abbiamo parlato qui).

Barbera molto conosciuto in città, era il titolare del bar che si trova all'interno dell'ospedale cittadino. E ieri mattina si stava dirigendo al lavoro con la sua Ford Fiesta, quando al km 4,5 della Sp81, forse a causa di un malore ha perso il controllo dell'auto e sbandando si è andato a schiantare contro lo spigolo di una chiesetta. Barbera a causa del violento impatto è morto subito dopo tra le lamiere accartocciate della sua autovettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco e per qualche ora la strada che porta a Triscina è stata chiusa al traffico per permettere tutti i rilievi.

La morte di Barbera ha scioccato la comunità castelvetranese. Medici, infermieri, impiegati e pazienti dell'ospedale lo ricordano come una persona affabile, garbata e sempre gentile, che lascia un vuoto incolmabile già da ieri mattina, quando tutti si chiedevano e non riuscivano a dare una spiegazione del perché il bar dell'ospedale fosse chiuso, vista la sua consueta puntualità.