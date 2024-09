Sicilia, giovane ha un malore in strada e muore

06/09/2024 19:02:00

Tragedia ieri sera a Licata, dove un giovane di trent'anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. L’uomo si trovava in via Lunga, nel quartiere Marina, quando è stato improvvisamente colto da un malore.

I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto sul luogo dell'incidente, lasciando sgomenta l’intera comunità.

Le cause del decesso non sono ancora state accertate, e si attendono ulteriori approfondimenti per chiarire la dinamica dell'accaduto. Le autorità stanno indagando per comprendere se vi siano eventuali fattori preesistenti o circostanze che possano aver contribuito al tragico epilogo.

La notizia ha scosso profondamente la cittadina di Licata, dove il giovane era conosciuto e benvoluto. Sui social, amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio e la loro incredulità per la perdita improvvisa di una vita così giovane.