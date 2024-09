Il dolore ad Alcamo per la morte di Salvatore Scarcella

08/09/2024 15:20:00

La città di Alcamo è sotto shock per la tragica scomparsa di Salvatore Scarcella, 24 anni, deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella mattina del 7 settembre lungo la via Stella Cinese, nei pressi di Alcamo Marina. Il giovane ha perso la vita dopo aver sbandato con la sua motocicletta, una potente BMW GS 1200, finendo violentemente contro un muro di contenimento in cemento armato. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dai primi rilievi sembra che il giovane possa aver perso il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno o una distrazione, che ha portato alla fatale sbandata. Non risultano coinvolti altri veicoli, e i Carabinieri stanno analizzando le telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza gli ultimi istanti del tragico evento.

La notizia della morte di Salvatore ha sconvolto l'intera comunità alcamese, che si è stretta intorno alla famiglia del giovane. Numerosi amici e conoscenti hanno espresso il proprio dolore e cordoglio sui social, ricordandolo come una persona solare e sempre sorridente.