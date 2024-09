09/09/2024 07:54:00

Alla fine la pioggia è arrivata.

Tanta, ma non tantissima. Non è stata la fine del mondo come invece davano le previsioni meteo. Per fortuna, perchè il rischio degli acquazzoni dopo un lungo periodo di gran caldo è quello delle bombe d'acqua.

Dalle prime ore del mattino la pioggia è arrivata in provincia di Trapani, ha piovuto in maniera decisa su tutto il territorio. Non si segnalano fortunatamente disagi.

La perturbazione adesso si sta spostando verso la Sicilia orientale.

Per la giornata di oggi la protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo gialla con piogge e temporali sparsi in tutta la Sicilia.

In provincia di Trapani passato il nuvolone il cielo si è schiarito e si prevede una giornata di tempo stabile con nuvole sparse.