I fatti del 10 Settembre: Draghi e l'Ue, Sangiuliano indagato, Kate e la chemioterapia

10/09/2024 06:53:00

E' il 10 Settembre 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Mario Draghi ha presentato il suo rapporto sulla competitività dell’Ue. Ha detto che l’Europa, se vuole sopravvivere, deve spendere 800 miliardi all’anno in produttività, cioè più del doppio di quanto si investì con il piano Marshall.

• Draghi ha fatto 170 proposte concrete su difesa, investimenti, energia, tecnologia. A qualcuno sono sembrate irrealizzabili. Forse anche a von der Leyen

• Sangiuliano è ufficialmente indagato, dalla procura di Roma (lo ha denunciato il deputato di Avs Angelo Bonelli) e dalla Corte dei Conti del Lazio. Dovrà dimostrare di non aver speso soldi pubblici per Maria Rosaria Boccia

• Oggi il Consiglio di Sicurezza della Camera dovrebbe bandire Maria Rosaria Boccia da Montecitorio. Stasera l’imprenditrice pompeiana sarà ospite di Bianca Berlinguer a Carta Bianca

• La principessa Kate ha annunciato di aver finito la chemioterapia. Tornerà gradualmente agli impegni pubblici





• Alle tre di notte italiane Kamala Harris e Donald Trump si sfideranno in diretta tv

• La Germania ha deciso di aumentare i controlli ai suoi confini

• Putin sta cercando un maestro per i suoi due figli. Il candidato deve essere disposto a vivere nella casa della famiglia; lo stipendio è ottimo (settemila euro al mese)

• Il governo del Sudan ha rifiutato l’intervento dei corpi di pace Onu, ma la guerra civile continua a causare morti e sfollati

• È morta a 62 anni Maria Mattarella, nipote del presidente della Repubblica. Era in macchina con suo padre Piersanti quando la mafia lo uccise

• Ancora nessuna traccia dei due italiani e dei due sudcoreani dispersi sul Monte Bianco da sabato. Ieri una cordata di catalani è precipitata da una cima del monte Rosa. Uno di loro è morto

• A Viareggio una donna in suv ha investito di proposito un senzatetto che poco prima le aveva rubato la borsa, uccidendolo

• L’Italia di Spalletti ha battuto 2 a 1 Israele nella seconda partita di Nations League

• Oggi inizia la coppa Davis a Bologna. Nella squadra italiana c’è Berrettini, assente Sinner perché deve riposarsi dopo gli Us Open

• È stato presentato l’IPhone 16, che integra il sistema di intelligenza artificiale Apple. Non si sa bene quando arriverà in Europa perché è ancora aperto lo scontro tra Apple e Ue sulla privacy

• La diocesi di Reggio Calabria non vuole che ai festeggiamenti per la Madonna della Consolazione canti Fedez, che è stato ingaggiato dal comune

Titoli





Corriere della Sera: Il piano Draghi, scossa all’Europa

la Repubblica: «L’Ue rischia l’agonia»

La Stampa: Ue, il piano Marshall di Draghi

Il Sole 24 Ore: Draghi, un piano da 800 miliardi l’anno / per salvare la competitività dell’Europa

Avvenire: Ue alla sfida finale

Il Messaggero: Manovra, i paletti di Meloni

Il Giornale: Draghi dà la sveglia all’Europa

Leggo: La ricetta di Draghi scuote la Ue

Il Fatto: Piano Draghi già cestinato / tranne i soldi in nuove armi

Libero: Il salva-ladri / della Salis

La Verità: Parigi spende, Berlino fa i muri / l’Europa alle prese con la realtà

Il Mattino: Manovra, tagli a spese e bonus

il manifesto: Debito / di guerra

Domani: «Senza cambi radicali l’Ue morirà» / Ma il piano di Draghi è una chimera