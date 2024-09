10/09/2024 09:17:00

Bella, solare.

La comunità di Salemi, incredula, piange Tiziana Gandolfo. Dopo la laurea all'Università di Palermo, da molti anni viveva per lavoro a Padova. Durante le vacanze in Puglia ha avuto un incidente autostradale in seguito al quale ha subito gravissimi traumi che dopo meno di un mese le hanno provocato la morte.

Lascia due figli e il marito.