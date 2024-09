Marsala, cresce l'allarme sicurezza dopo l'ultima aggressione. Grillo vola a Roma

16/09/2024 06:00:00

A Marsala cresce la preoccupazione dopo l’ennesimo episodio di violenza accaduto in città. E anche il sindaco Massimo Grillo si è accorto che la situazione con le baby gang sta diventando critica. Nonostante la sua assessora Donatella Ingardia abbia minimizzato e detto che non c’è un allarme sicurezza in città.



Grillo dopo l’ultimo episodio è pronto a volare a Roma per chiedere maggiori strumenti e l’espulsione degli extracomunitari protagonisti di azioni violente.

Tutto ciò dopo che una giovane marsalese di 21 anni è stata aggredita e rapinata mentre si trovava con alcuni amici al parchetto del minigolf, vicino al lungomare di Marsala. L'episodio ha visto protagonisti due ragazzi che, incuranti della presenza di altre persone, hanno avvicinato la ragazza con l'intento di rubarle lo smartphone.

Uno dei due aggressori ha insultato la giovane, mentre l'altro le sputava contro. La ragazza ha opposto resistenza, scatenando una colluttazione durante la quale uno dei due aggressori ha estratto un coltello, colpendola al fianco e alla mano. Successivamente, i due si sono scagliati anche contro uno degli amici presenti, cercando di colpirlo al torace. Dopo l'aggressione, i giovani autori dell’aggressione, di origine nordafricana, sono fuggiti a bordo di un monopattino elettrico.

Fortunatamente, le ferite riportate dalla ragazza non sono state gravi: una ferita superficiale di circa venti centimetri al fianco, un piccolo taglio alla mano e contusioni alle braccia e al torace. Tuttavia, la giovane è rimasta in stato di shock.



La Polizia, prontamente avvisata, è intervenuta con gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di via Verdi, avviando immediatamente le ricerche dei due grazie alle descrizioni fornite dai presenti. La geolocalizzazione del telefonino rubato ha permesso di individuarlo poco dopo in viale Vittorio Veneto (Porta Nuova), ma i rapinatori erano già riusciti a nasconderlo.

Grazie anche all'intervento dei militari dell'Operazione “Strade Sicure”, che transitavano nella zona di Porta Nuova, i due aggressori sono stati rintracciati e arrestati nel giro di venti minuti. Il telefonino è stato successivamente ritrovato sotterrato all’interno dell’aiuola che circonda il busto di Garibaldi, ma i 40 euro custoditi nella cover erano spariti.



Un episodio che ancora una volta ha creato preoccupazione a Marsala. Tutto ciò dopo la violenta rissa di alcune settimane fa con tanto di lancio di bottiglie. Questi i due episodi più eclatanti di quest’estate.



Per Grillo si tratta di “eventi inaccettabili” che non possono, né devono, essere tollerati.

“Voglio essere chiaro: non possiamo permettere che le azioni di pochi gettino un'ombra su tutta la comunità marsalese. Tuttavia, è innegabile che episodi del genere alimentino tensioni, mettendo a rischio la coesione sociale e la nostra identità di città da sempre aperta e inclusiva, spingendoci verso un clima di intolleranza che non ci appartiene.

È insostenibile che, nonostante il tempestivo intervento delle nostre forze dell'ordine, non esistano ancora strumenti adeguati per garantire l'espulsione immediata di chi ha dimostrato di non rispettare le leggi e il vivere civile del nostro Paese” ha aggiunto il sindaco.

Grillo chiede l’espulsione dall’Italia dei ragazzi extraocomunitari autori dell’aggressione, ma non ha mai applicato l’ordinanza contro il bivacco in centro storico di cui si è parlato a inizio estate.





“Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, giorni addietro convocato da Sua Eccellenza il Prefetto di Trapani, che ringrazio per la disponibilità e sensibilità dimostrate, ha promosso tutte le misure possibili per affrontare questi episodi.

Ho ricevuto rassicurazioni concrete e ho avuto modo di verificarne l’efficacia, ma considerato che i soggetti violenti sono stati identificati occorre trovare una soluzione per la immediata espulsione.

Chi si macchia di atti di violenza e reati gravi deve essere allontanato senza esitazioni. In settimana sarò a Roma per rappresentare la volontà di tutta la nostra comunità e, attraverso i canali politici competenti, continuerò imperterrito a chiedere un maggior numero di forze dell'ordine, i falchi della polizia, oltre a leggi più efficaci e strumenti concreti per proteggere i nostri cittadini”. Ha detto Grillo sperando che “non accada l’irreparabile. Che non ci scappi il morto.