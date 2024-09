Terzo Raduno Equestre alla scoperta di Segesta e dei luoghi storici della provincia di Trapani

18/09/2024 17:40:00

Si è conclusa con successo la terza edizione del Raduno Equestre organizzato dall'associazione Asd "Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice" in collaborazione con "Fitetrec Ante Comitato Regionale Sicilia-Pantalica" e il Parco Archeologico di Segesta. L’evento, parte del progetto nazionale "Italia a Cavallo" promosso dalla Federazione Italiana Turismo Equestre Trec, ha visto la partecipazione di 91 cavalli e cavalieri, che hanno esplorato per due giorni le meraviglie naturali e storiche della provincia di Trapani.

Il raduno ha preso il via con una prima giornata dedicata a 38 cavalli, seguita dalla seconda in cui altri 53 equini hanno percorso sentieri suggestivi tra cui il Monte Inici, Pizzo delle Neviere, il lago Brando, le Terme Segestane, il Monte Pispisa e il Parco Archeologico di Segesta. Gli itinerari, caratterizzati da un mix di natura e cultura, sono stati impreziositi dalle spiegazioni dello storico Vito Santoro e dell'architetto Antonella Ricotta, che hanno illustrato ai partecipanti la storia e l'architettura dei luoghi visitati.

"La combinazione di equitazione e natura è il massimo per noi amanti del trekking. È stato un evento all’insegna della serenità, cultura e divertimento. Il panorama mozzafiato e i racconti degli esperti ci hanno fatto vivere un’esperienza unica", hanno commentato alcuni dei partecipanti, entusiasti dell’organizzazione e dei percorsi scelti.

Nino Culcasi, presidente del "Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice", ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell'evento: "Questa edizione ha superato le nostre aspettative. I cavalieri si sono divertiti e il connubio tra natura e storia ha funzionato perfettamente. Il feedback positivo ricevuto sia sul percorso che sull'organizzazione ci spinge a pensare già alla prossima edizione, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’esperienza."

L’evento ha offerto anche un’esperienza gastronomica di alto livello. Rosy Napoli, rappresentante dell’Associazione Lady Chef Sicilia, e Salvatore Adragna, dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi, hanno deliziato i partecipanti con piatti tipici della tradizione locale.

Il commissario straordinario di Fitetrec-Ante Sicilia, Stefano Varvaro, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento: "Iniziative come questa sono fondamentali per promuovere il turismo equestre in Sicilia. Grazie al Raduno Equestre abbiamo potuto valorizzare le bellezze naturali e storiche del nostro territorio, dal tempio di Segesta fino alle vette montuose. Speriamo che questo evento sia solo l’inizio di una serie di attività per far conoscere la nostra isola anche attraverso lo sport".

L’appuntamento per la prossima edizione è già atteso con grande interesse dagli appassionati di trekking a cavallo e amanti della natura.