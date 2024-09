Rete ospedaliera, il tavolo tecnico fa sperare nella riapertura del punto nascite a Pantelleria 

21/09/2024 20:00:00

Rete ospedaliera siciliana: un tavolo tecnico per la rimodulazione e la riapertura del Punto Nascite a Pantelleria

"L'istituzione del Tavolo Tecnico per la rimodulazione della rete ospedaliera siciliana rappresenta un'opportunità cruciale per avviare il percorso di riapertura del Punto Nascite dell'Ospedale Bernardo Nagar di Pantelleria, chiuso nel 2020 durante l’amministrazione Musumeci", a sostenerlo è Giuseppe La Francesca, Vice Segretario provinciale del Partito Democratico, che ha evidenziato l’importanza di questo passo per migliorare l’accesso ai servizi sanitari nelle isole minori.

Tuttavia, La Francesca ha espresso preoccupazione per l’esclusione dei rappresentanti delle province di Trapani, Siracusa e Ragusa dal tavolo tecnico. "Non vi è dubbio che il processo non sia partito nel migliore dei modi," ha dichiarato, sottolineando come la mancata rappresentanza di queste province potrebbe compromettere una visione completa dei bisogni sanitari territoriali.

Il Tavolo tecnico dovrà concludere i propri lavori entro il 30 novembre 2024, formulando una proposta complessiva per la rimodulazione della rete ospedaliera siciliana, che sarà successivamente valutata. La Francesca ha apprezzato l’intervento della Cisl Fp Sicilia, che ha chiesto chiarimenti all’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, per comprendere le ragioni dietro l’assenza dei rappresentanti di alcune province.

"Questo Tavolo tecnico è destinato a trovare soluzioni per l'intera rete ospedaliera isolana," ha concluso La Francesca, "ed è fondamentale che ogni provincia, comprese quelle delle isole minori, sia adeguatamente rappresentata, affinché si possa prestare attenzione alle reali necessità di ciascun territorio."

La riapertura del Punto Nascite a Pantelleria è un tema di grande rilevanza per le comunità locali, che continuano a fare pressione affinché i servizi sanitari essenziali tornino accessibili anche nelle zone più periferiche della Sicilia.