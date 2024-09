Il singolare senso della privacy dell'assessore Barbara

23/09/2024 09:18:00

Nuova polemica a Trapani tra l'assessore tuttofare Emanuele Barbara ed il consigliere di opposizione Tore Fileccia.

Fileccia ha pubblicato, infatti, una foto che riprende l'assessore Barbara impegnato a seguire, in zona vip, la partita di basket del Trapani Shark insieme al primo cittadino Giacomo Tranchida.

Fileccia ha commentato sarcasticamente la foto, perchè, come raccontiamo in un altro articolo, la recente seduta del consiglio comunale di Trapani, che era dedicata ai problemi della città (su tutti, la perenne crisi idrica che ancora oggi lascia Trapani senz'acqua) si è risolto in un nulla di fatto per l'assenza di maggioranza e Giunta.

Barbara non l'ha presa bene, e, dimenticandosi di essere un assessore, e pertanto un personaggio pubblico, con una funzione pubblica, addirittura invoca la privacy. Per Barbara, addirittura "si osa violare la sfera intima/privata di una persona al sol fine di scatenare polemiche, peraltro assolutamente scandalose".

In realtà l'assessore Barbara sbaglia clamorosamente. Non è stata violata alcuna sfera intima. Non era a casa sua, nè in attività private. Ma stava seguendo la squadra di basket del presidente - con cui tra l'altra ha un rapporto privilegiato e particolare - in un'occasione pubblica. "Caro Assessore - incalza Fileccia - dov'eri Venerdì sera quando ti aspettavamo in Consiglio per essere Presente da Sempre per rispondere alle domande ispettive ??? Molti mi dicono zona Porto al Bar Nettuno ...ma sicuramente avranno visto male ...o mi avranno depistato onde evitare la violazione della tua sfera privata!".

Certo, c'è anche da dire che quando venivano pubblicate le foto di Barbara e del proprietario del Trapani, Antonini, mentre esultavano per la promozione in A1, l'assessore non si è lamentato della violazione della privacy ...