A Palermo il 41° anniversario della morte di Lia Pipitone 

24/09/2024 12:20:00

Lunedì 23 settembre, in occasione del 41° anniversario dell’uccisione di Lia Pipitone, figura simbolo della lotta contro la mafia e il femminicidio, l' “Associazione Millecolori Onlus” ha presentato, a Palermo, nel quartiere Arenella, due importanti iniziative: lo spazio "Empowerment Lab" e la rete "RI.Nasci". L'evento si è tenuto presso il “Centro Antiviolenza Lia Pipitone”, sito all’interno del bene confiscato alla mafia, , in via Ammiraglio Persano 46/52 a Palermo.

'Empowerment Lab” è pensato come un luogo di formazione e creatività per donne vittime di violenza, con l'obiettivo di prevenire l'esclusione sociale, fornendo loro competenze professionali e opportunità lavorative per raggiungere l'indipendenza economica. Le attività principali includeranno pittura, ceramica e ricamo, puntando a ridare alle partecipanti la speranza e la forza necessarie per uscire dalla spirale della violenza.

“L’Empowerment Lab sarà un luogo di incontro, di formazione e creatività, di prevenzione dall’esclusione sociale per le donne, che vuole ridare colore alla loro speranza attraverso il fare e la condivisione, rendendole indipendenti tramite l’acquisizione di competenze professionali”, dichiara Adriana Argento, la responsabile di “Millecolori” e del “Centro Antiviolenza Lia Pipitone”

«Il progetto "Ri.Nasci" non è solo un’opportunità, ma una speranza reale per tante donne che hanno vissuto l’oppressione e la violenza. Lo scorso anno, grazie alla collaborazione con l’assessorato comunale alle Politiche sociali, siamo riusciti a integrare cinque ragazze vittime di mafia in percorsi lavorativi, un successo che ci incoraggia a fare ancora di più. Anche quest'anno non mancherà il sostegno delle istituzioni. Come assessorato abbiamo svolto un'attività d'intercessione tra le associazioni e le aziende siciliane, che hanno ben risposto, dando la loro disponibilità su temi occupazionali così importanti». Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, partecipando, lunedì 23 settembre, alla presentazione della rete di imprese "RI.Nasci” (Noi Autonome Sicure Coraggiose Indipendenti).

Durante la presentazione, c’è stata l’esibizione del cantautore Marco Raccuglia con il brano "La stanza di Lia", ispirato da un testo di Mari Albanese, docente, scrittrice e presidente della Commissione Cultura dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo, che ha moderato l’evento. Tra i partecipanti i rappresentanti istituzionali locali, e organizzazioni come Confcommercio e Sicilbanc.

Dorotea Rizzo