Trapani: scontro tra Fileccia e Europa Verde sulla foto dell'assessore Barbara  

24/09/2024 23:11:00

Prosegue la polemica politica a Trapani, nata dalla pubblicazione sui social di una foto dell'assessore Emanuele Barbara e del sindaco Giacomo Tranchida, immortalati al Palasport. L’immagine, diffusa dal consigliere di opposizione Salvatore Fileccia, ha scatenato la reazione del gruppo RiGenerAzioni-Europa Verde, che ha duramente criticato il gesto, definendolo una violazione della sfera personale dell'assessore Barbara.

In una nota ufficiale, i consiglieri comunali del gruppo – Angela Grignano, Baldassare Cammareri e Giovanni Parisi – hanno preso le distanze da quello che definiscono "politica da avanspettacolo", accusando Fileccia di fomentare odio sui social e di attaccare l'amministrazione comunale senza fornire soluzioni reali ai problemi della città. I consiglieri hanno ribadito il loro sostegno all’assessore Barbara, elogiando il suo impegno costante per la città.

Non si è fatta attendere la replica di Fileccia, che ha ironizzato sul comunicato, sostenendo che sia stato scritto dallo stesso Barbara. Il consigliere ha inoltre accusato i tre consiglieri di inattività politica, elencando i propri risultati ottenuti in aula e respingendo le accuse di "politica da avanspettacolo". Fileccia ha concluso il suo intervento con un attacco all'amministrazione comunale, sottolineando come il sindaco Tranchida occupi l’ultimo posto nella classifica nazionale dei sindaci.