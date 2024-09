Mazara, anche Foggia verso la Dc. E punta a ... 

25/09/2024 15:40:00

In vista delle elezioni di secondo livello per le ex Province, i partiti iniziano a muoversi, aprendo di fatto le campagne acquisti. I coordinatori provinciali sono impegnati nel creare una classe dirigente credibile, che goda del consenso dell'opinione pubblica e, soprattutto, disponga dei voti necessari.

Secondo indiscrezioni regionali, la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro sta crescendo a Mazara. Dopo l’ingresso di Vita Ippolito qualche giorno fa, ora si attende quello di Francesco Foggia, già dato per certo a Palermo. Foggia, primo eletto al Consiglio comunale, ha guidato la lista "La Forza dei Fatti", in tandem con l'MPA (che non ha eletto alcun consigliere). A giugno, Foggia ha ottenuto 939 voti personali, mentre la sua lista ha raccolto un totale di 2180 voti.

Questa manovra politica mira oltre il semplice rafforzamento del gruppo consiliare, che arriverebbe così a 4 rappresentanti, puntando alla candidatura di Foggia alla presidenza della Provincia. La DC, infatti, scommette su di lui per il futuro.