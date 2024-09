26 Settembre: Israele pronto all'invasione del Libano. Zelens'kyj alla Casa Bianca. Trump: "Amico di Putin"

26/09/2024 06:58:00

Le principali notizie di oggi, 26 settembre 2024.

Israele pronto a invadere il Libano via terra: 90.000 sfollati verso nord

Israele è pronto a lanciare un'invasione terrestre del Libano. I bombardamenti continui hanno già costretto circa 90.000 libanesi a fuggire dalle loro case, diretti verso il nord del Paese. Le strade verso Beirut sono intasate, con tempi di percorrenza che possono superare le 14 ore. La comunità internazionale teme una nuova escalation che potrebbe aggravare ulteriormente la crisi umanitaria in Medio Oriente.

Zelens'kyj alla Casa Bianca: nuovi aiuti militari per 8 miliardi di dollari

Il presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj sarà ricevuto oggi alla Casa Bianca da Joe Biden e Kamala Harris, che hanno confermato un nuovo pacchetto di aiuti militari per 8 miliardi di dollari. Nel frattempo, Donald Trump ha suscitato polemiche con le sue dichiarazioni: «Con Putin mi trovo molto bene, sono un suo grande amico».

Meloni parla all’ONU e torna subito in Italia

Giorgia Meloni ha tenuto il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per poi tornare immediatamente a Roma. Il suo rientro rapido è stato motivato da questioni politiche interne e dalla volontà di evitare di rimanere coinvolta nella polarizzazione della campagna elettorale statunitense.

Dimissioni di Mira Murati da OpenAI: continua l'emorragia di dirigenti

Mira Murati, la chief technology officer di OpenAI, ha rassegnato le dimissioni, aggiungendosi a una lunga lista di alti dirigenti che hanno lasciato l'azienda quest'anno. La decisione alimenta speculazioni su eventuali turbolenze interne alla società che guida lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

La Cina testa con successo un missile balistico intercontinentale

La Cina ha annunciato di aver testato con successo un ICBM (missile balistico intercontinentale) capace di trasportare testate nucleari a diverse migliaia di chilometri di distanza. Il test è stato interpretato come un segnale di forza nell’ambito delle crescenti tensioni geopolitiche.

Napoli: arrestato giovane mafioso di 14 anni

La polizia di Napoli ha arrestato un giovane mafioso di appena 14 anni, che lo scorso luglio aveva aperto il fuoco su un ventenne in una delle principali piazze di spaccio della città. Il ragazzo è considerato una delle figure emergenti della criminalità organizzata locale.

Strage familiare a Nuoro: uomo uccide la famiglia e si suicida

A Nuoro, in Sardegna, un uomo di 52 anni ha ucciso la moglie, i tre figli, il proprietario di casa e sua madre, prima di suicidarsi. L’episodio ha sconvolto la comunità locale e le autorità stanno cercando di far luce sui motivi di questo gesto estremo.

Papa Francesco critica la "moda" di trattare gli animali come bambini

Papa Francesco è tornato a criticare quella che definisce una "moda" di trattare cani e gatti come bambini. «Dobbiamo bastonare un po’ l’Italia!», ha detto il Pontefice, che oggi partirà per un viaggio apostolico in Belgio e Lussemburgo.

Sindaco di New York incriminato per corruzione

Eric Adams, sindaco di New York, è stato incriminato per corruzione. La notizia ha scosso la scena politica della città e potrebbe avere pesanti conseguenze sulla sua carriera politica.

Tregua tra Roma e Berlino sulla scalata di UniCredit a Commerzbank

La scalata di UniCredit alla tedesca Commerzbank continua a tenere banco nel mondo politico e finanziario. Il CEO di UniCredit, Andrea Orcel, si è detto pronto al dialogo, definendo l’operazione come un semplice investimento. Dopo iniziali resistenze, il governo tedesco ha mostrato segnali di apertura, allentando i toni.

Marcellus Williams giustiziato in Missouri

La condanna a morte di Marcellus "Khaliifah" Williams è stata eseguita martedì notte tramite iniezione letale in Missouri. Williams era stato condannato per omicidio nel 1998, e il suo caso aveva suscitato controversie negli ultimi anni per presunte ingiustizie processuali.

Il debito globale raggiunge i 312 mila miliardi di dollari

Il debito globale ha toccato una nuova cifra record, arrivando a 312 mila miliardi di dollari nella prima metà del 2024. Questo dato preoccupa gli economisti, che temono ripercussioni sulla stabilità finanziaria mondiale nei prossimi anni.

La Thailandia legalizza il matrimonio gay

La Thailandia è diventata il terzo Paese asiatico, dopo Taiwan e il Nepal, a legalizzare il matrimonio gay. La decisione rappresenta una svolta storica per i diritti LGBTQ+ nella regione e ha ricevuto ampi consensi a livello internazionale.

La Lazio batte la Dinamo Kiev ad Amburgo

La Lazio ha vinto la partita contro la Dinamo Kiev ad Amburgo con un netto successo. La squadra romana continua così il suo percorso nelle competizioni europee, mantenendo alto l’onore del calcio italiano.

Scontri tra hooligans a Genova: feriti tre poliziotti

Prima del derby di Genova si sono verificati scontri violenti tra hooligans. Fumogeni e tafferugli hanno caratterizzato i momenti di tensione, con tre poliziotti rimasti feriti. Le forze dell’ordine hanno contenuto la situazione, ma la violenza ha sollevato preoccupazioni.

Morto Pierre William Glenn, grande direttore della fotografia francese

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Pierre William Glenn, celebre direttore della fotografia che ha lavorato con i più grandi registi del cinema francese, tra cui François Truffaut e Claude Lelouch. Glenn aveva 80 anni e lascia un’eredità artistica di grande valore.