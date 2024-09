Locali abusivi a Strasatti: multe per 10mila euro

26/09/2024 11:50:00

Oltre al sequestro di ciclomotori senza targa (ne parliamo qui), a Strasatti, quartiere di Marsala, la Polizia Municipale ha intensificato i controlli sugli esercizi di ristorazione. In un’operazione condotta dalla squadra Annonaria della Polizia Municipale, sono stati ispezionati diversi locali tra pizzerie, bar, paninoteche e fast food.

Durante i controlli, sono emerse irregolarità in due locali situati nella contrada Strasatti. Nonostante fossero formalmente registrati come Associazioni, i vigili hanno riscontrato la somministrazione abusiva di alimenti e bevande. In entrambi i casi, a consumare i pasti non erano soci, come previsto per le associazioni, ma clienti comuni.

Le irregolarità riscontrate hanno portato a sanzioni amministrative complessive per 10 mila euro, inflitte ai gestori degli esercizi coinvolti. Questo tipo di controllo è volto a garantire il rispetto delle normative sulla somministrazione di cibo e bevande e a tutelare sia i consumatori che la regolarità delle attività commerciali.

L’operazione rientra in un più ampio programma di vigilanza che continuerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire abusi e garantire il rispetto delle normative da parte degli operatori economici.