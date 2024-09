Selinunte, la pista ciclabile della discordia

26/09/2024 06:00:00

La pista ciclabile di via Cavallaro a Marinella di Selinunte non è piaciuta. Odiata dai residenti, costretti a lunghi giri per raggiungere le proprie abitazioni, da quando la strada è diventata a senso unico verso la borgata. Snobbata dai ciclisti che, come si vede da una foto pubblicata sui social, a volte la percorrono contromano, sulla parte dedicata alle auto.

Certo, le piste ciclabili non sono state progettate per i grandi gruppi con le bici da corsa, ma le “proteste” si moltiplicano, e capita che ad andare contromano siano anche degli automobilisti.

Quando quella pista ciclabile fu ultimata, la strada era ancora a doppio senso di circolazione. E per migliorare la viabilità, dal momento che lo spazio per due file di macchine era troppo esiguo, fu trasformata a senso unico.

Lunedì prossimo, tra i temi del consiglio comunale di Castelvetrano, si affronterà anche questo.

Il sindaco Lentini ha più volte affermato che la sua amministrazione sta lavorando per gestire al meglio quel tratto di strada e l’ipotesi potrebbe essere quella di invertirne il senso di marcia, consentendo dunque due vie di fuga (la statale e la via Cavallaro). La questione più delicata, infatti, sarebbe collegata agli eventi di massa che d’estate si svolgono a Selinunte, poco compatibili con una sola via di fuga che non permetterebbe un sufficiente scorrimento del traffico veicolare dopo concerti e manifestazioni.

L’ipotesi di rimuovere la pista sembra invece molto lontana dalla realtà. Si tratta di un’opera realizzata con finanziamenti europei, proprio come la ristrutturazione e pedonalizzazione del sistema delle piazze, nel centro della città, che ha comportato un grosso danno economico per le attività commerciali al suo interno e nelle vicinanze. Sono passati più di vent’anni, ma nessuna amministrazione comunale si è mai sognata di riaprirle al traffico. Chi si aspetta che toglieranno la pista ciclabile, non potrà che rimanere deluso.

Egidio Morici